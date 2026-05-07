Un angajat pe vase de croazieră, concediat după 18 ani de activitate, va primi 130.000 de euro despăgubiri și va fi repus în funcție

O instanță din Italia a decis reangajarea unui director de croazieră concediat după aproape două decenii de muncă la bordul navelor companiei Costa Crociere, în baza unui șir de contracte succesive pe durată determinată, și acordarea unor despăgubiri de peste 130.000 de euro, potrivit publicației La Gazzetta del Mezzogiorno.

Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Muncii din Bari, care a admis parțial acțiunea fostului angajat, reprezentat în instanță de avocații Fabrizio Del Vecchio și Antonello Schinaia. Judecătoarea Agnese Angiuli a stabilit că modul în care au fost utilizate contractele pe perioadă determinată a fost abuziv și contrar legislației naționale și europene.

Potrivit dosarului, bărbatul din Taranto a lucrat între 2003 și 2021 în baza a 51 de contracte succesive de îmbarcare, încheiate cu o companie cu sediul în Curaçao. Ultimul contract nu a mai fost reînnoit după expirare, ceea ce a dus la concedierea sa de facto.

Instanța a considerat că relația de muncă a avut, în realitate, caracter permanent încă de la început și că angajatorul a beneficiat în mod sistematic de munca acestuia, folosind în mod abuziv contracte temporare.

„Societatea a beneficiat în mod sistematic de prestarea muncii angajatului, încălcând legislația națională și comunitară”, se arată în hotărârea instanței.

Judecătorii au dispus reintegrarea imediată a fostului director de croazieră, care urmează să revină în activitate, precum și plata unor despăgubiri calculate pe baza ultimului salariu înmulțit cu cei 18 ani de activitate. Suma totală depășește 130.000 de euro, la care se adaugă dobânzi.

Cererea privind acordarea de despăgubiri morale a fost respinsă de instanță.