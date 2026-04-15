Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Angajatul unui supermarket, concediat după ce a oprit un hoț care fura ouă de ciocolată. „Nu avem voie să facem nimic””

Angajatul unui supermarket londonez a fost concediat pentru că a oprit un hoț care golise un stand cu ciocolată de Paște. Bărbatul lucra în magazinul din Londra de 17 ani de zile.

Walker Smith a fost concediat după ce a oprit un hoț FOTO Facebook

Walker Smith, asistent de magazin la o filială Waitrose din Clapham Junction, în sudul Londrei, își desfășura activitatea obișnuită când un client l-a oprit. „Mi-a spus că cineva a umplut o pungă cu ouăle respective”, a relatat el, potrivit The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, spune că hoțul era un recidivist. După ce l-a observat, i-a smuls punga, însă individul a tras-o înapoi și, potrivit lui Smith, a urmat o scurtă încăierare de câteva secunde până când aceasta s-a rupt.

Ouăle de ciocolată Lindt Gold Bunny, care se vând cu 13 lire bucata, au căzut pe podea, iar hoțul a fugit spre ieșire. Smith a spus că unul dintre iepurași s-a spart, iar el a luat o bucată și „a aruncat-o din frustrare” spre niște cărucioare de cumpărături, fără să țintească hoțul.

Angajatul a fost nevoit să își ceară scuze după ce a fost mustrat de managerul magazinului, însă situația a escaladat rapid. Smith spune că fusese anterior avertizat să nu intervină în cazurile de furt, dar faptul că vedea constant hoți scăpând nepedepsiți l-a împins să acționeze. „Sunt acolo de 17 ani. În ultimii cinci ani, am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră, în fiecare zi”, a spus el.

„Sunt de toate felurile, de la dependenți de droguri la adolescenți care fură lucruri mărunte sau ies din magazin cu sticle de vin în brațe. Nu avem voie să facem nimic”, a adăugat.

El a mai afirmat că măsurile de securitate au fost reduse în magazin, neexistând agenți de pază lunea și marțea, deoarece „furturile nu sunt raportate suficient”. Astfel, angajații obișnuiți, inclusiv el, au ajuns în prima linie a problemei.

După câteva zile, a fost chemat la o întâlnire cu doi manageri ai magazinului. „Aveam un sentiment despre ce urma să se întâmple”, a spus el. A făcut un ultim apel, spunând că „Waitrose este ca o familie” pentru el, dar tot a fost concediat.

„Am încercat să rămân puternic și nu am spus nimic, dar în interior plângeam. M-au condus pe ușa din spate, pe lângă tomberoane. M-am simțit demoralizat”, a povestit el. Smith a fost diagnosticat cu anxietate, lucru despre care spune că managerii erau conștienți.

Înainte de concediere, se mutase recent într-o garsonieră proprie, după 25 de ani în care locuise cu alți chiriași. Acum se teme că nu va mai putea să-și plătească locuința. „Nu știu ce se va întâmpla cu acest loc. Aș putea ajunge fără adăpost. Încrederea mea în mine este la pământ”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Waitrose a declarat: „Luăm foarte în serios siguranța și securitatea clienților și a angajaților noștri și, pentru a asigura acest lucru, avem politici pe care partenerii noștri le cunosc și trebuie să le respecte.

În ceea ce privește paza, ne asigurăm că magazinele noastre au niveluri adecvate de securitate, ajustate constant în funcție de riscuri.”

Acesta a subliniat că regulile trebuie respectate strict din cauza pericolelor potențial grave pentru viață în confruntarea cu hoții. „Ca angajator responsabil, nu vrem niciodată să ajungem în situația de a anunța familiile despre o tragedie pentru că cineva a încercat să oprească un furt. Nimic din ceea ce vindem nu merită riscul unei vieți.”

Reprezentantul a adăugat că nu poate comenta cazuri individuale, dar că a fost urmată procedura corectă, inclusiv posibilitatea standard de apel.

Companiile din retail, în special supermarketurile, se confruntă cu o creștere a furturilor. În Anglia și Țara Galilor au fost înregistrate 519.381 de furturi din magazine în anul până în septembrie 2025, în creștere cu 5% față de cele 492.660 din anul precedent, potrivit datelor Office for National Statistics.

Partenerii noștri

image
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
mediafax.ro
image
Cu ce echipă ține, de fapt, Traian Băsescu! Fostul președinte anunță cine este Steaua – FCSB sau CSA – și îl face praf pe Peter Magyar: „Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un suveranist în sufletul lui”
fanatik.ro
image
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
„Bătaie mare” pe biletele de tratament la pensie. Când încep înscrierile? Cât costă biletul?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Codul Rutier, mai dur cu șoferii care cred că pot scăpa de amenzi. Modificare care vizează o categorie aparte
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
După ce le-a lăsat palatul celor 3 fete, Gigi Becali și-a împărțit averea
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
