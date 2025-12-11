Pierde Ucraina războiul? Ce arată evaluările privind situația de pe câmpul de luptă

În timp ce președintele american Donald Trump are o viziune mai pesimistă asupra șanselor Ucrainei în război, alte evaluări privind câmpul de luptă sunt mai nuanțate, relatează CNN.

Trump a sugerat recent că Ucraina pierde războiul împotriva invaziei în curs a Rusiei, iar în prezent Moscova deține avantajul pe câmpul de luptă. Mai mulți oficiali au oferit un tablou mai echilibrat, declarând pentru CNN că nu există noi evaluări americane sau europene care să sugereze că s-au produs schimbări semnificative pe câmpul de luptă și că nu văd niciun indiciu că forțele președintelui Vladimir Putin ar putea câștiga rapid conflictul.

Aceste evaluări sunt mai nuanțate: Rusia înregistrează într-adevăr progrese pe front și se apropie acum de linii cheie de aprovizionare ucrainene, însă acestea au loc cu un cost uriaș - atât uman, cât și în echipamente.

„Rușii se strecoară tot mai aproape, dar nu este o schimbare fundamentală față de ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni”, a declarat un oficial militar ucrainean pentru CNN.

„Adevărul este că, în ultimul an, Rusia a câștigat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean. Așadar, aceasta, desigur, nu înseamnă că a câștigat războiul”, a declarat luni pentru CNN ministrul leton de externe, Baiba Braze. „Nu acesta este obiectivul pe care Putin și Kremlinul îl urmăresc. El vrea să șteargă suveranitatea Ucrainei. Vrea să subjuge Ucraina ca țară. Așa că nu obțin asta pe câmpul de luptă.”

Pe de altă parte, aceiași oficiali au admis totuși că situația e dificilă pentru Kiev.

„Ucraina pierde treptat teren strategic în est prin uzură și poziții defensive limitate”, a declarat un înalt oficial american.

În ultimele săptămâni, forțele rusești au obținut un avans potențial important în ceea ce privește cucerirea orașului Pokrovsk, din estul Ucrainei. Comandanții ruși insistă că au cucerit orașul, în timp ce comandanții ucraineni în contrazic: luptele în oraș continuă, iar ucrainenii rezistă cel puțin în partea de nord.

Pokrovsk a fost cândva un centru cheie de aprovizionare pentru forțele ucrainene din est. Apoi, pe măsură ce luptele din jurul orașului s-au intensificat în ultimele luni, rolul său s-a diminuat - totuși, ucrainenii susțin că liniile de aprovizionare din vecinătate sunt în continuare deschise.

Dar aceste evoluții vin în contextul negocierilor de pace mediate de SUA ce pun presiuni suplimentare asupra Ucrainei.

Oficialii europeni se tem că Trump ar putea să-și piardă răbdarea din cauza progreselor ce se lasă așteptate și să se retragă din discuții, dând vina pe Ucraina și Europa pentru că au stat în calea unui acord.

„Devine mai mult o povară politică pentru el, ca un război fără sfârșit”, a întărit înaltul oficial american.

A pierdut Ucraina războiul?

Într-un interviu acordat publicației Politico, înregistrat luni, Trump și-a exprimat din nou frustrarea față de președintele ucrainean Volodomir Zelenski, făcând presiuni asupra acestuia să ajungă la un acord de pace cu Moscova. „Va trebui să se pună pe treabă și să înceapă să accepte lucruri, știi, atunci când pierzi”, a spus Trump.

Întrebat dacă Ucraina a pierdut războiul, Trump a răspuns că „a pierdut mult teritoriu” și „cu siguranță nu ai spune că este o victorie”.

Viziunea pesimistă a lui Trump asupra războiului marchează o turnură dramatică pentru președintele american, care în urmă cu două luni, după întâlnirea cu Zelenski la Adunarea Generală a ONU din New York, Trump i-a surprins pe observatori cu o afirmație neașteptată: el a sugerat că Ucraina nu numai că poate menține linia, dar ar putea recuceri toate teritoriile pierdute de la Rusia,

„După ce am aflat și am înțeles pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să CÂȘTIGE întreaga Ucraină înapoi în forma sa originală”, a postat Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”