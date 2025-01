Povestea extraordinară a celui mai longeviv culturist din România. Medaliat după ce a fost paralizat și lovit de mașină

La 66 de ani, Mircea Sibiceanu este cel mai longeviv culturist din România. Este practicant al culturismului de 44 de ani și participă și acum la concursuri, antrenându-se constant. Iar povestea sa este impresionantă.

Originar din Pitești, Mircea Sibiceanu are un palmares impresionant: vicecampion balcanic, de patru ori campion național, de 15 ori vicecampion național, plus un loc 2 la prestigiosul concurs Olympia Masters.

Fost campion național la lupte greco-romane, a început să practice culturismul după ce a avut un accident în perioada în care practica rugby-ul.

”Mă antrenez două ore pe zi, două antrenamente dimineața și seara, un mușchi începe să crească la 72 de ore după ce l-ai lucrat, după care are nevoie de hrană și de odihnă până la 9 zile. În ultimii 15 ani, deși am înaintat în vârstă, am făcut progrese. De la an la an mi s-a îmbunătățit forma, adică metoda e viabilă, a dat rezultate. Îmi cunosc foarte bine corpul, știu cum răspunde, la ce răspunde”, a declarat Mircea Sibiceanu pentru ”Adevărul”.

Pentru Mircea Sibiceanu, sportul este un mod de viață și nu s-a lăsat vreodată doborât, chiar dacă a trecut prin cumpene teribile de-a lungul vieții. Mircea Sibiceanu locuiește la etajul 8 al unui bloc din Pitești și are sala de pregătire amenajată chiar în balcon.

În 2001, cu două săptămâni înainte de campionatul național, i-a paralizat brațul drept.

”Am fost internat în București, operat pe coloana vertebrală cervicală. După operație, medicul mi-a spus că să rămân un om obișnuit dacă operația reușește. Bineînțeles că eu n-am acceptat situația. Operația a reușit, am luat-o de la zero, am reînceput să învăț să merg, să mă ridic în fund. Am început să fac antrenament cu cu bara de câteva kilograme goală. După 3 ani de zile m-am dus la primul concurs și am ocupat locul 4, iar ulterior am obținut și locul 3 la campionatul național”, povestește Mircea Sibiceanu.

În 2012, o mașină l-a lovit pe petrecerea de pietoni, accidentul soldându-se cu ruptură de menisc și ligamente la genunchi. A fost operat de urgență, după care a început recuperarea. Și în mod miraculos, după câteva luni, a ieșit vicecampion balcanic la culturism.

Cinci medalii după ce a avut tendonul rupt

Iar problemele nu s-au oprit aici. În iunie 2022 i s-a rupt în două locuri tendonul la piciorul stâng. A urmat o operație dificilă și opt săptămâni cu piciorul în ghips fără să atingă pământul.

”Am mers cu cadru metalic, dar și cu cârjele, așa mă duceam la sală, așa făceam antrenament. În august 2022 mi-au scos ghipsul și mi-au pus orteză și am început să mă antrenez. În octombrie 2022 am participat la două concursuri la Timișoara și Târgu Neamț și am obținut cinci medalii, asta după ce avusesem tendonul rupt. După fiecare accident pe care l-am avut am ieșit și mai întărit”, spune Mircea Sibiceanu.

Mircea Sibiceanu se menține pe tot parcursul anului într-o formă cam la 80-85% apropiată de forma de concurs și asta pentru că are un mod de viață adecvat acestui sport, un mod de viață echilibrat.

”Eu spun că acest sport este determinat de trei factori și factorul numărul unu este alimentația. Factorul numărul 1 este odihna. Mulți se așteaptă să să le spun că factorul principal e antrenamentul însă nu e așa, el e pe locul trei. Primul este alimentația. Suntem ceea ce mâncăm, iar odihna este imediat după alimentație. E nevoie neapărat de minimum 7-8 ore de odihnă pe noapte”, precizează cunoscutul culturist.

→ Imaginea 1/7: mircea sibiceanu culturism foto Facebook jpg

Și alimentația este esențială pentru Mircea Sibiceanu, carnea fiind pe primul loc, însă nu în cantitate mare.

”Consum cel mult 300 grame de carne pe zi. Mulți cred că dacă consumi carne multă rezolvi foarte mult. Nu, pentru că organismul e creat așa în așa fel ca să nu poată să metabolizeze la o masă mai mult de 45-47 grame de proteină. Asta ce înseamnă la o masă? Înseamnă 200 grame de carne. Și atunci mă limitez la cantitatea asta. Iar celelalte mesele sunt ocupate foarte mult cu ouă. Carnea o consum gătită sănătos, friptă sau fiartă și obligatoriu cu o salată alături. Mai adaug suplimentele alimentare care constau în aminoacizi sunt sub formă de pastile, lichid sau pulbere. Un sportiv, mai ales pe ramura de culturism nu poate să mănânce multe mese de carne pe zi pentru că o masă de carne are nevoie de o digestie între 4 și 6 ore”, spune apreciatul culturist.

Culturismul i-a adus multe momente de fericire lui Mircea Sibiceanu, începând cu primul concurs din 1981. În 1984 a obținut titlul de vicecampion național la culturism la categoria sa și a fost invitat la Trofeul Dacia, un concurs internațional desfășurat la Oradea.

”Veneau străinii la noi pentru că noi românii, n-aveam voie să plecăm din țară pentru că fuseseră doi români, plecaseră la niște concursuri internaționale și au rămas în străinătate. Și autoritățile au spus gata, nimeni nu mai pleacă, dar se făceau concursuri internaționale, veneau străinii la noi. Și a fost un lucru bun, că în felul ăsta puteam să facem și noi performanță internațională. Am fost invitat la concursul ăsta și am luat locul doi. A fost o performanță pentru România”, își amintește Mircea Sibiceanu.

La prima sa participare la un Campionat Mondial de Culturism, desfășurat în urmă cu mai mulți ani în Spania, Mircea Sibiceanu a obținut un excelent loc șase. Iar în 2023 a obținut un alt rezultat foarte bun: locul doi la Olympia Masters la amatori, la categoria sa de vârstă.

Cât costă să faci culturism

Culturismul e un sport costisitor. ”Ai mușchi în funcție de câți bani ai. Culturismul e un sport în care bagi bani, dar din care nu scoți bani. Și ca să fiu un pic mai mai detaliat, fără un 1.500 lei pe lună pe puțin, deci pe puțin, nu te mai apuci, dacă vrei să faci ceva, dacă n-ai minimul ăsta, minimul de 1.500 lei pe lună”, explică Mircea Sibiceanu.

Valorosul culturist a fost timp de aproape trei ani și șomer. Însă nu a renunțat și și-a căutat loc de muncă ulterior, trecând peste multe refuzuri discriminatorii legate de faptul că avea 50 de ani pe atunci.

”N-am să uit că pe vremea lui Băsescu eram șomer remunerat. Aveam 460 lei șomaj și mi-a tăiat 15% că așa a fost legea. A vrut să taie și pensii pe vremea aia și mie mi-a tăiat șomajul, însă chiar în condițiile astea eu făceam culturism, mă duceam la concursuri. Asta e. M-am bucurat toată viața și mă bucur de un organism care este foarte, foarte bun. Am un mecanism pus la punct, ca un ceasornic”, adaugă Mircea Sibiceanu, care e pensionar din 2016.