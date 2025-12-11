search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
Foto Dronele SBU au lovit platforma petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost afectate

Război în Ucraina
Forțele ucrainene au lovit cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică, oprind producţia de petrol şi gaze, anunţă o sursă din cadrul Serviciilor de Securitate ale Ucrainei (SBU).

Platforma petrolieră Filanovski a Lukoil FOTO X / Tim White @TWMCLtd
Platforma petrolieră Filanovski a Lukoil FOTO X / Tim White @TWMCLtd

Drone cu rază lungă, operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), au lovit platforma petrolieră marină Filanovski, aparținând companiei Lukoil, în Marea Caspică, oprind producția a peste 20 de sonde, a declarat joi dimineață un oficial din domeniul securității pentru Kyiv Post.

Platforma se află în nordul Mării Caspice, la aproximativ 1.150 de kilometri de Ucraina și la circa 220 de kilometri de țărmul regiunii Astrahan din Rusia.

Potrivit sursei Kyiv Post, atacul marchează prima lovitură a Ucrainei asupra infrastructurii ruse de extracție a petrolului în Marea Caspică. Cel puțin patru impacturi asupra platformei au fost înregistrate.

Zăcământul Filanovski este unul dintre cele mai mari descoperite în Rusia și în sectorul rusesc al Mării Caspice, conținând aproximativ 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaz. Producția era exportată prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice.

„SBU continuă operațiunile speciale reușite împotriva sectorului rusesc de petrol și gaze, extinzând constant aria de acțiune. Bumbacul din Marea Caspică este încă un avertisment pentru Rusia că toate întreprinderile sale care sprijină efortul de război sunt ținte legitime — oriunde s-ar afla”, a declarat sursa SBU.

FOTO X / Kyrylo Shevchenko @KShevchenkoReal
FOTO X / Kyrylo Shevchenko @KShevchenkoReal

Informația vine în contextul în care un atac masiv, lansat peste noapte cu aproape 300 de drone ucrainene, a lovit ținte din întreaga Rusie joi dimineață, forțând marile aeroporturi din Moscova să suspende zborurile timp de șapte ore și mobilizând echipajele de intervenție pentru a gestiona căderea de resturi, potrivit oficialilor ruși.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că 36 de drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală, pe parcursul a mai bine de șapte ore. El nu a oferit informații privind eventuale victime sau pagube, menționând doar că serviciile de urgență acționează la locurile de impact.

Agenția de aviație a Rusiei a închis toate cele patru mari aeroporturi din Moscova – Șeremetievo, Domodedovo, Vnukovo și Jukovski – pentru sosiri și plecări. Cel puțin 133 de zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecționate, după închiderea temporară a spațiului aerian al capitalei.

