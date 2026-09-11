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Mobilizare pentru salvarea unei persoane într-un port german. Ce plutea, de fapt, pe apă

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O inedită operațiune de salvare s-a desfășurat într-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pentru a recupera un corp care plutea pe apă. După ce s-au apropiat, salvatorii au constatat că în apă se afla o păpușă gonflabilă.

Păpușă gonflabilă
Păpușă gonflabilă Foto: Adevărul

O operațiune de salvare a unei persoane s-a terminat în mod neașteptat. Potrivit Nexta, echipele de intervenție trimise la fața locului au recuperat din apă o păpușă gonflabilă.

Incidentul s-a produs în portul german Bremerhaven de la Marea Nordului. Echipajul unei nave a observat în apele portului un obiect care semăna cu corpul unei persoane și a chemat poliția, scrie Mediafax.

Polițiștii și echipele de intervenție trimise în misiune au avut o surpriză de proporții. Atunci când au scos „corpul” din apă au constat că este o jucărie sexuală. Păpușa a fost transportată pe țărm și a fost distrusă.

Incidente în portul german

Bremerhaven este un oraș-port situat în nord-vestul Germaniei, la gura de văsare a râului Weser în Marea Nordului. Orașul găzduiește unul dintre cele mai mari porturi de containere din Europa și este un centru vital pentru comerțul global și construcțiile navale.

În ciuda traficului intens, incidentele din port sunt rare. În primăvară, o navă care transporta mașini a lovit un dig din cauza vântului puternic. În urmă cu 11 ani, o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste o navă și a omorât un om.

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