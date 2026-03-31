Ministrul ungar de Externe, sfidător, după ce l-a sunat pe Lavrov în timp ce UE analiza sancționarea Rusiei: „Spun același lucru și public, și la telefon”

Péter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, a admis marți că a purtat discuții cu oficiali ruși în perioada în care miniștrii europeni analizau noi măsuri economice împotriva Moscovei, potrivit Politico. Declarația vine după publicarea unei investigații realizate de VSquare și The Insider, care susține că Budapesta a încercat să atenueze sancțiunile propuse de Uniunea Europeană.

Potrivit anchetei, Ungaria ar fi făcut presiuni pentru eliminarea unor oligarhi ruși de pe listele cu sancțiuni și s-ar fi opus unor măsuri suplimentare vizând flota „fantomă” de petroliere folosită de Rusia pentru a eluda restricțiile internaționale. Investigația citează transcrieri ale unor convorbiri între Szijjártó și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, precum și cu adjunctul ministrului Energiei din Rusia, Pavel Sorokin.

Szijjártó minimalizează acuzațiile și spune că știa că este interceptat

Șeful diplomației ungare a respins acuzațiile, afirmând că discuțiile cu omologi din state non-UE sunt o practică obișnuită în contextul sancțiunilor. El a ironizat dezvăluirile jurnaliștilor:

„Bună treabă! Au demonstrat că spun același lucru și public, și la telefon”, a comentat Szijjártó, adăugând că este „de mult timp” conștient că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile.

Ministrul ungar a reiterat poziția guvernului de la Budapesta:

„De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, provocând mai mult rău UE decât Rusiei. Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii esențiale pentru securitatea noastră energetică sau pentru atingerea păcii.”

Budapesta: Szijjártó, un „intermediar între Europa și Rusia”.

Zoltán Kovács, purtătorul de cuvânt internațional al guvernului ungar, a declarat pentru Politico că discuțiile lui Szijjártó cu Lavrov sunt o „practică diplomatică obișnuită” și că nu au implicat informații sensibile.

„Vorbește despre chestiuni de politică publică aflate în dezbatere în UE”, a afirmatKovács, adăugând că ministrul încearcă să joace rolul de „intermediar între Europa și Rusia”.

Acesta a calificat drept „nefondate” acuzațiile privind transmiterea de informații confidențiale către Moscova.

Reacții la nivel european

Pe 24 martie, Szijjártó recunoscuse deja că discută în mod regulat cu Rusia, Israel, Serbia, Turcia și alți parteneri înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE, considerând acest lucru o practică normală.

Comisia Europeană, care consideră dezvăluirile drept „extrem de îngrijorătoare”, a cerut clarificări.

Donald Tusk, premierul Poloniei, a declarat că nu este surprins și că este prudent în modul în care comunică în prezența premierului ungar Viktor Orbán, intervenind „doar când este strict necesar”.

În ultimele luni, UE a limitat accesul Ungariei la informații sensibile, iar liderii europeni au organizat discuții în formate restrânse, pe marginea summit-urilor, pentru a evita scurgerile de date, potrivit unor informații publicate anterior de Politico.