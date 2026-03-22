Donald Tusk despre informația că Budapesta ar fi oferit Rusiei informații din reuniunile UE: „Avem de mult timp suspiciuni în acest sens”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat duminică, 22 martie, că o relatare din presă potrivit căreia ministrul de externe al Ungariei își suna frecvent omologul rus pentru a-l informa în timpul summiturilor UE „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, scrie POLITICO.

„Avem de mult timp suspiciuni în acest sens”, a scris Tusk pe rețeaua socială X. „Acesta este și motivul pentru care iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar.”

The Washington Post a relatat sâmbătă, citând un oficial european din domeniul securității care a dorit să rămână anonim, că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ar fi efectuat apeluri telefonice regulate în timpul pauzelor de la summiturile UE pentru a-i transmite omologului său rus, Serghei Lavrov, „informații în timp real despre discuțiile purtate” și despre posibile soluții.

Szijjártó a negat acuzațiile într-o postare pe X, duminică, calificându-le drept „știri false”.

Declarația sa a venit ca reacție la o postare pe X a ministrului de externe și vicepremierului Poloniei, Radosław Sikorski, care făcea referire la informațiile din The Washington Post. „Asta ar explica multe, Péter. @FM_Szijjarto”, a scris Sikorski.

„Știri false, ca de obicei”, i-a răspuns Szijjártó. „Spui minciuni pentru a sprijini Partidul Tisza să instaleze în Ungaria un guvern marionetă pro-război. Nu veți reuși!”

Articolul din The Washington Post mai susține că serviciul rus de informații externe (SVR) ar fi propus organizarea unei tentative de asasinat împotriva premierului ungar Viktor Orbán, pentru a crește sprijinul public aflat în scădere înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. Publicația citează „un raport intern al SVR obținut și autentificat de un serviciu european de informații și analizat de The Washington Post”.

Orbán se va confrunta luna viitoare, în sondaje, cu liderul opoziției conservatoare Péter Magyar, din partea Partidului Tisza, care a devenit un rival serios.

Szijjártó și-a continuat apărarea într-o postare pe Facebook.

Ungurii pot „vedea clar că aceste știri false, aceste minciuni care fac parte din propaganda ucraineană, nu sunt create cu alt scop decât acela de a sprijini Partidul Tisza în alegerile din Ungaria și de a influența rezultatul scrutinului”, a spus acesta.

Magyar a intervenit și el în controversă, în timpul campaniei electorale. „Faptul că ministrul de externe al Ungariei, un bun prieten al lui Serghei Lavrov, le raportează rușilor aproape în fiecare minut despre fiecare reuniune a UE este o trădare pură”, a declarat acesta în localitatea Nyúl, potrivit publicației maghiare Telex. „Acest om nu și-a trădat doar țara, ci și Europa.”