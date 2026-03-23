„Atac grav”. Viktor Orban reacționează după acuzațiile că ministrul său de Externe ar raporta Rusiei discuțiile secrete din UE

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat luni presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce ziarul Washington Post a publicat informații potrivit cărora acesta i-ar transmite în mod direct omologului său rus Serghei Lavrov rapoarte de la reuniunile Uniunii Europene.

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei”, a scris Orban pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiţiei de la Budapesta să ancheteze suspiciunile. „L-am instruit pe ministrul Justiției să examineze fără întârziere informațiile legate de interogatoriul lui Peter Szijjarto”.

Articolul din Washington Post, publicat sâmbătă, nu a menționat însă nicio interceptare efectivă a convorbirilor lui Szijjarto. Acuzațiile se bazau pe declarații ale unor foști și actuali oficiali europeni din domeniul securității, care susțin că șeful diplomației ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului Uniunii Europene pentru a-i furniza relatări directe despre discuțiile de acolo.

Reacția lui Szijjarto și a altor lideri

Peter Szijjarto a respins acuzațiile și le-a catalogat drept „teorii absurde ale conspiraţiei”, precizând că a fost șocat că „unul sau mai multe servicii de informaţii străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar”.

Premierul polonez Donald Tusk a comentat articolul afirmând că „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme”. El a adăugat pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar și spune doar strictul necesar.

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a apreciat că ar putea fi vorba de înaltă trădare, pedepsită până la închisoare pe viață: „Conform informaţiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu ruşii şi trădează interesele ungare şi europene”, a scris el pe Facebook.