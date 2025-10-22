Ministrul ungar de Externe consideră „fake news” amânarea summitului Trump-Putin: „Același lucru se întâmplă înaintea aproape fiecărei reuniuni”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat inițial o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, însă la scurt timp a declarat că nu este sigur că această reuniune va mai avea loc. În același timp, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a calificat informațiile privind anularea summitului drept „fake news”, criticând „elita politică pro-război”.

De la momentul anunțării summitului pentru pace de la Budapesta, a fost evident că mulți vor încerca să împiedice organizarea acestuia și vor face tot posibilul să îl anuleze, a scris Szijjártó pe platforma X, pe 21 octombrie.

„Elita politică pro-război și mass-media care o susține se comportă mereu așa înaintea unor evenimente ce pot fi decisive pentru pace sau război. Același lucru se întâmplă înaintea aproape fiecărei reuniuni a Consiliului European, înainte de deciziile privind sancțiunile sau privind Facilitatea Europeană pentru Pace. Nimic nou sub soare”, a adăugat șeful diplomației ungare, potrivit focus.ua.

Acesta a avertizat că până la desfășurarea summitului vor continua „scurgerile de informații, știrile false și declarațiile potrivit cărora reuniunea nu va avea loc”.

Pe 16 octombrie, după o conversație telefonică cu Vladimir Putin, Donald Trump anunțase că este dispus să se întâlnească cu liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Însă, pe 20 octombrie, publicația The Telegraph a scris că discuțiile pregătitoare dintre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american Marco Rubio „au eșuat”. Deși Casa Albă a numit convorbirea „productivă”, a precizat că „nu este necesară” o întâlnire față în față între Trump și Putin și că aceasta „nu va avea loc în viitorul apropiat”.

La rândul său, Serghei Lavrov a declarat că poziția Rusiei în negocieri rămâne neschimbată după summitul din Alaska, iar Kremlinul a refuzat să comenteze zvonurile privind anularea întâlnirii.

Pe 22 octombrie, Trump a revenit cu precizări în fața jurnaliștilor în Biroul Oval, spunând că nu a luat încă o decizie: „Nu vreau ca o astfel de întâlnire să fie în zadar,” a afirmat acesta, promițând că va oferi un răspuns final „în două zile”.