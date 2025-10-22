search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump spune că nu dorește o „întâlnire irosită” cu Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Perspectiva unui summit rapid între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta a fost pusă în așteptare, liderul american sugerând marți seara că întâlnirea riscă să fie o simplă „pierdere de timp”, relatează Kyiv Post.

Putin și Trump în Alaska FOTO shutterstock jpg

Turnura, survenită la câteva ore după ce un oficial de la Casa Albă a confirmat că „nu există planuri” pentru o întâlnire imediată, aruncă o umbră de îndoială asupra eforturilor președintelui SUA de a ajunge rapid la un acord de pace în Ucraina.

Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval, Trump a confirmat amânarea întâlnirii, pe care o anunțase chiar săptămâna trecută ca fiind iminentă.

„Nu doresc o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă”, a spus el.

Trump a adăugat, de asemenea, că va oferi o actualizare cu privire la abordarea sa față de conflict „în următoarele două zile”.

Comentariul a venit în urma unei convorbiri telefonice între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care, deși descrisă ca fiind „productivă” de Casa Albă, a evidențiat că cele două părți au diferențe mari de opinie privind termenii pentru încheierea războiului.

Conform unor surse americane, Rusia a menținut o „poziție maximalistă” care presupune cerințe privind concesii teritoriale și de securitate incompatibile cu un acord rapid.

Iuri Boieciko, directorul general al organizației non-profit Hope for Ukraine, a declarat pentru Kyiv Post că efortul diplomatic „s-a lovit de realitatea dură că diplomația cu mize mari necesită o muncă de teren, nu doar o credință optimistă într-un progres iminent”.

„Eșecul de a clinti poziția Rusiei evidențiază o lecție crucială de politică externă: nu există miracole în diplomație, ci doar punerea în execuție cu succes a unei strategii bine planificate”, a subliniat el.

Expertul a sugerat că lipsa de voință a Moscovei de a se distanța de setul de condiții fixe a făcut ca summitul propus la Budapesta să fie „un gest fără substanță, mai degrabă decât un vehicul pentru pace”.

Kremlinul nu se grăbește

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marți că „este nevoie de pregătire, o pregătire serioasă” înainte de o eventuală întrevedere Trump-Putin.

De partea cealaltă, Volodimir Zelenski a subiniat că Putin a revenit la diplomație și l-a sunat pe Trump săptămâna trecută într-un moment în care livrarea de rachete Tomahawk a devenit o posibilitate reală. Dar „de îndată ce presiunea s-a diminuat puțin, rușii au început să renunțe la diplomație, să amâne dialogul”, a spus Zelenski.

Miercuri, Trump urmează să poarte discuții la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Luna trecută, Trump și-a schimbat poziția de conform căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritorii și chiar a sugerat că ar putea recuceri tot teritoriul pierdut în război. După o convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută și o întâlnire ulterioară cu Zelenski vineri, Trump pare să-și fi schimbat din nou poziția, solicitând Kievului și Moscovei să „se oprească unde sunt” pe linia frontului si abia apoi să se angajeze în negocieri propriu-zise pentru teritorii.

Duminică, Trump a declarat că regiunea industrială Donbas din estul Ucrainei ar trebui „împărțită” conform situației actuale de pe front. 

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a precizat în declarațiile publice de marți că Rusia se opune unui armistițiu care ar fi incompatibil cu poziția Moscova de a „rezolva cauzele profunde ale conflictului”.

El le-a spus jurnaliștilor de la Moscova că acest lucru ar contraveni înțelegerilor între cei doi președinți la summitul din Alaska, în august.

Într-o declarație comună, principalii lideri europeani au transmis: „Susținem cu tărie poziția președintelui Trump conform căreia luptele ar trebui să înceteze imediat și că linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor. Cu toții vedem că Putin continuă să aleagă violența și distrugerea.”

Discuții privind sancțiuni economice suplimentare împotriva Rusiei vor avea probabil loc la summitul UE de joi, la Bruxelles.

„Trebuie să creștem presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare, până când Putin va fi pregătit să facă pace”, se mai arată în declarația de marți.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
gandul.ro
image
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
mediafax.ro
image
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gregorio Fazzone, un elvețian care administrează firme românești, sancționat internațional pentru finanțarea Hezbollah. Partener cu milionarul georgian Vaja Jhashi
libertatea.ro
image
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Hidrocentrala gata în proporție de 99%, care nu poate fi folosită. Antena 3 CNN a intrat în Răstolița, cel mai controversat proiect
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
playtech.ro
image
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
romaniatv.net
image
Prins între fotbal și afaceri cu mobilă, Dan Șucu găsește mereu timp pentru soție. Fie doar și pentru un prânz rapid la mall FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Filmul românesc care a spulberat VOYO! A urcat direct pe primul loc, la nici 24 de ore de la lansarea pe platforma de streaming
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci