Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Kievul și liderii europeni pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru încetarea războiului

Război în Ucraina
Publicat:

Kievul colaborează cu mai mulți lideri europeni pentru elaborarea unui plan de pace în 12 puncte, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina, potrivit Bloomberg.

Volodimir Zelnski, discuții cu lideri europeni/FOTO:X
Volodimir Zelnski, discuții cu lideri europeni/FOTO:X

Potrivit surselor citate de agenție, planul ar prevedea menținerea actualelor linii ale frontului și ar include măsuri precum returnarea copiilor ucraineni deportați, schimburi de prizonieri, garanții de securitate pentru Ucraina, finanțare pentru reconstrucția zonelor afectate de război, precum și un mecanism accelerat de aderare la Uniunea Europeană.

Condițiile propuse ar urma să fie implementate doar după ce Rusia și Ucraina ajung la un acord de încetare a focului. De asemenea, propunerea prevede crearea unui consiliu de pace condus de președintele american Donald Trump, care ar supraveghea punerea în aplicare a planului.

Un compromis condiționat

Planul prevede, de asemenea, ridicarea graduală a sancțiunilor impuse Rusiei de către Occident, cu clauze care permit reimpunerea acestora în cazul în care Moscova ar relua ostilitățile. O parte din cele aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale băncii centrale ruse ar putea fi returnate Rusiei, în schimbul unui angajament financiar pentru reconstrucția Ucrainei.

Totodată, Kievul și capitalele europene nu ar recunoaște oficial teritoriile ocupate de Rusia, urmând ca statutul acestora să fie stabilit prin negocieri directe între Moscova și Kiev.

Potrivit Bloomberg, oficiali europeni ar putea călători în această săptămână în Statele Unite pentru a obține sprijinul administrației Trump asupra propunerii.

Tensiuni diplomatice

Informațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia devine „automat mai puțin interesată de diplomație”, după ce administrația Trump a amânat o decizie privind livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina.

Zelenski a afirmat că Rusia a arătat o deschidere mai mare către dialog în momentele în care Ucraina a beneficiat de capabilități extinse de atac la distanță, dar și-a retras disponibilitatea la negocieri când astfel de livrări au fost puse sub semnul întrebării.

„Rusia face din nou tot posibilul să evite diplomația”, a declarat președintele ucrainean în mesajul său video transmis marți seară, adăugând că va continua discuțiile privind furnizarea de armament cu aliații europeni și americani.

Negocieri blocate

Pe fondul acestor evoluții, surse diplomatice au declarat pentru Bloomberg că unele contacte directe dintre Washington și Moscova s-au deteriorat în ultimele zile, după ce negocierile nu au dus la progrese.

Potrivit presei, o convorbire telefonică dintre ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio s-a încheiat fără rezultate, Rubio exprimând frustrare față de refuzul Moscovei de a accepta înghețarea actualei linii a frontului.

Planificarea unor discuții față în față între consilierii celor două părți, care ar fi trebuit să pregătească un posibil nou summit între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, a fost anulată, au declarat surse familiare cu dosarul.

Casa Albă a confirmat marți că nu există, pentru moment, planuri pentru o întâlnire directă între cei doi lideri.

Cererile Moscovei

Între timp, agenția Reuters a relatat că Rusia a transmis în weekendul precedent un document informal către Statele Unite, reiterând solicitarea ca întreaga regiune Donbas să intre sub control rusesc.

Documentul ar mai prevedea și ca, în eventualitatea unui acord de pace, trupe NATO să nu fie desfășurate pe teritoriul ucrainean.

Europa

