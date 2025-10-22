În delta fluviului Nipru, între malurile controlate de cele două armate, sute de soldați ruși sunt prinși într-un spațiu ostil, fără hrană, apă potabilă sau speranță de evacuare. Ceea ce cândva era doar o fâșie mlăștinoasă a devenit acum una dintre cele mai letale zone ale frontului din sudul Ucrainei.

Într-un peisaj tăcut, brăzdat de canale înguste și vegetație deasă, militarii ruși par abandonați de propriul comandament, rămași captivi pe mici insule din delta Niprului – o zonă aflată constant sub focul artileriei ucrainene și supravegherea neîntreruptă a dronelor de atac. Filmări recente surprind momentul în care un grup de soldați încearcă să părăsească o astfel de insulă într-o ambarcațiune improvizată, doar pentru a fi interceptați în câteva secunde de o dronă kamikaze ucraineană. Explozia este devastatoare. Nicio șansă de scăpare.

Delta Niprului – o capcană lentă și sigură

După eliberarea orașului Herson în noiembrie 2022, malul drept al fluviului a devenit una dintre cele mai bine apărate poziții ucrainene, în timp ce malul stâng, mai jos și mai expus, rămâne sub ocupație rusă. Între ele, o rețea de insulițe și zone mlăștinoase a devenit spațiu tampon și totodată terenul unor lupte silențioase, dar intense: recunoaștere, infiltrări, atacuri nocturne și capcane mortale.

Colonelul Oleksandr Zavtonov, din cadrul Corpului de Infanterie Marină al Ucrainei, rezumă brutal situația: „Este o zonă a morții pentru trupele ruse. Nu există unde să te ascunzi.” Prizonierii capturați de armata ucraineană au relatat despre imposibilitatea de a primi provizii sau apă. Unii au fost forțați să bea apă direct din fluviu. Pentru mulți, acest lucru echivalează cu o condamnare la moarte lentă.

Sacrificați în tăcere

Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, peste 5.000 de soldați ruși ar fi murit în zona deltei doar în acest an, majoritatea fie în urma atacurilor cu drone, fie din cauza înfometării sau a epuizării. „Unitățile ruse rămase pe insule se confruntă cu lipsuri grave de hrană, muniție și imposibilitatea de a efectua rotații,” explică The Sun, Oksana Kuzan, șefa departamentului analitic al Centrului pentru Securitate și Cooperare Ucrainean.

Unele unități sunt trimise acolo pentru misiuni de recunoaștere sau pentru instalarea unor sisteme de comunicație, dar puțini reușesc să îndeplinească obiectivele înainte de a fi detectați. Drona ucraineană, invizibilă și letală, domină acest spațiu umed, fără repere și fără adăpost.

Se crede că pe insule acționează unități din Divizia 98 aeropurtată, retrase anterior din direcția Kramatorsk, dar și infanteriști marini din Brigada 61, trimiși acolo încă din aprilie. Conform declarațiilor comandantului marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, acești militari nu doar că nu sunt sprijiniți, ci sunt în mod deliberat ținuți în acele poziții luni de zile, într-un efort disperat de a menține o prezență simbolică în zonă.

„Comandamentul rus din sud acționează cu o indiferență cinică față de pierderile umane,” a spus Pletenchuk, sugerând că insulele nu au nicio valoare strategică reală, dar că Moscova nu vrea să admită că le-a pierdut.

Dacă în alte sectoare ale frontului se aud salve de artilerie, în delta Niprului se luptă în liniște, cu drone, cu foamea, cu apele murdare ale fluviului. Acolo, conflictul nu mai are nimic spectaculos: este doar o luptă pentru supraviețuire, travestită în misiune militară.

Peisajul mlăștinos a devenit un fel de purgatoriu al războiului modern, în care soldații ruși sunt abandonați fără scop clar, într-o reeditare sumbră a tacticilor sovietice de „pierderi acceptabile”.

În delta Niprului, războiul nu se mai măsoară în linii câștigate sau poziții consolidate, ci în ore de supraviețuire. Iar pentru trupele ruse rămase acolo, alegerea e la fel de sumbră ca pe un front fără întoarcere: să moară de foame sau să fie vânați din cer.