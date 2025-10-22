search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prizonieri în mijlocul apelor: Sute de soldați ruși blocați pe insulele morții din delta Niprului, sub teroarea dronelor ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În delta fluviului Nipru, între malurile controlate de cele două armate, sute de soldați ruși sunt prinși într-un spațiu ostil, fără hrană, apă potabilă sau speranță de evacuare. Ceea ce cândva era doar o fâșie mlăștinoasă a devenit acum una dintre cele mai letale zone ale frontului din sudul Ucrainei.

Peste 5.000 de soldați ruși ar fi murit în zona deltei Niprului doar în acest an/FOTO:X
Peste 5.000 de soldați ruși ar fi murit în zona deltei Niprului doar în acest an/FOTO:X

Într-un peisaj tăcut, brăzdat de canale înguste și vegetație deasă, militarii ruși par abandonați de propriul comandament, rămași captivi pe mici insule din delta Niprului – o zonă aflată constant sub focul artileriei ucrainene și supravegherea neîntreruptă a dronelor de atac. Filmări recente surprind momentul în care un grup de soldați încearcă să părăsească o astfel de insulă într-o ambarcațiune improvizată, doar pentru a fi interceptați în câteva secunde de o dronă kamikaze ucraineană. Explozia este devastatoare. Nicio șansă de scăpare.

Delta Niprului – o capcană lentă și sigură

După eliberarea orașului Herson în noiembrie 2022, malul drept al fluviului a devenit una dintre cele mai bine apărate poziții ucrainene, în timp ce malul stâng, mai jos și mai expus, rămâne sub ocupație rusă. Între ele, o rețea de insulițe și zone mlăștinoase a devenit spațiu tampon și totodată terenul unor lupte silențioase, dar intense: recunoaștere, infiltrări, atacuri nocturne și capcane mortale.

Colonelul Oleksandr Zavtonov, din cadrul Corpului de Infanterie Marină al Ucrainei, rezumă brutal situația: „Este o zonă a morții pentru trupele ruse. Nu există unde să te ascunzi.” Prizonierii capturați de armata ucraineană au relatat despre imposibilitatea de a primi provizii sau apă. Unii au fost forțați să bea apă direct din fluviu. Pentru mulți, acest lucru echivalează cu o condamnare la moarte lentă.

Sacrificați în tăcere

Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, peste 5.000 de soldați ruși ar fi murit în zona deltei doar în acest an, majoritatea fie în urma atacurilor cu drone, fie din cauza înfometării sau a epuizării. „Unitățile ruse rămase pe insule se confruntă cu lipsuri grave de hrană, muniție și imposibilitatea de a efectua rotații,” explică The Sun, Oksana Kuzan, șefa departamentului analitic al Centrului pentru Securitate și Cooperare Ucrainean.

Unele unități sunt trimise acolo pentru misiuni de recunoaștere sau pentru instalarea unor sisteme de comunicație, dar puțini reușesc să îndeplinească obiectivele înainte de a fi detectați. Drona ucraineană, invizibilă și letală, domină acest spațiu umed, fără repere și fără adăpost.

Se crede că pe insule acționează unități din Divizia 98 aeropurtată, retrase anterior din direcția Kramatorsk, dar și infanteriști marini din Brigada 61, trimiși acolo încă din aprilie. Conform declarațiilor comandantului marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, acești militari nu doar că nu sunt sprijiniți, ci sunt în mod deliberat ținuți în acele poziții luni de zile, într-un efort disperat de a menține o prezență simbolică în zonă.

„Comandamentul rus din sud acționează cu o indiferență cinică față de pierderile umane,” a spus Pletenchuk, sugerând că insulele nu au nicio valoare strategică reală, dar că Moscova nu vrea să admită că le-a pierdut.

Dacă în alte sectoare ale frontului se aud salve de artilerie, în delta Niprului se luptă în liniște, cu drone, cu foamea, cu apele murdare ale fluviului. Acolo, conflictul nu mai are nimic spectaculos: este doar o luptă pentru supraviețuire, travestită în misiune militară.

Peisajul mlăștinos a devenit un fel de purgatoriu al războiului modern, în care soldații ruși sunt abandonați fără scop clar, într-o reeditare sumbră a tacticilor sovietice de „pierderi acceptabile”.

În delta Niprului, războiul nu se mai măsoară în linii câștigate sau poziții consolidate, ci în ore de supraviețuire. Iar pentru trupele ruse rămase acolo, alegerea e la fel de sumbră ca pe un front fără întoarcere: să moară de foame sau să fie vânați din cer.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
fanatik.ro
image
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Decizie privind creșterea de taxe și impozite. Consilierul premierului Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze