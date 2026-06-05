Ministerul Apărării din Bulgaria intensifică supravegherea asupra zonei Mării Negre după explozia dronei în Portul Constanța

Forțele Navale bulgare au luat măsuri pentru a spori monitorizarea apelor teritoriale ale Bulgariei și a zonelor maritime din Marea Neagră, după ce o dronă a explodat în Portul Constanța, a anunțat vineri Ministerul Apărării de la Sofia.

Pentru a supraveghea mai bine această zonă, va fi utilizată întreaga capacitate a sistemului de supraveghere radar de coastă, transmite presa bulgară.

Un elicopter Panther al Marinei participă, de asemenea, la operațiune, efectuând misiuni de monitorizare aeriană deasupra Mării Negre. Totodată, un elicopter Cougar al Forțelor Aeriene se află în stare de alertă și este pregătit pentru a fi mobilizat în cadrul misiunii.

De asemenea, o unitate a Marinei desfășoară activități de supraveghere de-a lungul coastei Bulgariei din nord-estul țării. Pentru creșterea capacităților de monitorizare și control în zonă, vor fi utilizate și sisteme aeriene fără pilot (drone), mai informează Ministerul Apărării de la Sofia, citat de agenția BTA.

Potrivit sursei citate, a fost instituită o zonă temporară de pericol pentru navigație, iar navele care operează în regiune au fost informate.

Ministerul bulgar al Apărării a precizat că Forțele Navale mențin un schimb continuu de informații și coordonare cu Marina Română, precum și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM).

Măsurile vin după ce o dronă maritimă a fost observată vineri, 5 iunie, în Dana 78 a Portului Constanța, după ce s-a oprit într-un baraj antipoluare din apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). În cele din urmă, dispozitivul s-a autodetunat, fără a provoca victime, însă au fost avariate o hală a ARSVOM și nava Hercules.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.

În urma incidentului, mai mulți lideri europeni au reacționat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru România, afirmând: „Suntem alături de România și facem ceea ce autoritățile voastre consideră necesar pentru a proteja suveranitatea teritorială și aeriană”.

La rândul ei, șefa Comisiei Europene a legat direct incidentul de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a avertizat că amenințările generate de conflict se apropie tot mai mult de granițele estice ale Uniunii Europene.

Potrivit datelor din surse publice, atât zona litoralului românesc, cât și coasta Bulgariei, sunt printre cele mai afectate din Europa când vine vorba de bruiaj GPS. Mai exact, această zonă se confruntă cu un nivel „ridicat” de bruiaj GPS, de peste 10% și bruiajul se menține activ și în cazul unui „prag maximal” de 200%.