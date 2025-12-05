Medic de 38 de ani, inculpat pentru agresiuni sexuale asupra mai multor pacienți adulți și copii

Un medic britanic de 38 de ani a fost pus sub acuzare pentru agresiuni sexuale asupra a 38 de pacienți, inclusiv copii, faptele fiind comise între 2017 și 2021 în două spitale din Anglia.

Serviciul Parchetului Coroanei a anunțat vineri punerea sub acuzare a unui fost medic pentru presupuse agresiuni sexuale comise asupra a 38 de victime aflate în îngrijirea sa, scrie Daily Mail.

Nathaniel Spencer, din Quinton, Birmingham, a fost acuzat de zeci de atacuri sexuale comise între 2017 și 2021.

Bărbatul de 38 de ani este acuzat că a agresat sexual pacienți adulți și copii aflați sub îngrijirea sa, în urma unei anchete desfășurate de Poliția din Staffordshire.

Ofițerii au investigat acuzațiile formulate împotriva sa la Royal Stoke University Hospital din Stoke-on-Trent și la Russells Hall Hospital din Dudley.

El este acuzat de nouă capete de acuzare privind agresiunea sexuală asupra unui copil sub 13 ani, trei capete privind agresiunea asupra unui copil sub 13 ani prin penetrare și un capăt de tentativă de agresiune prin penetrare.

Bărbatul a fost pus sub acuzare astăzi și urmează să compară în fața North Staffordshire Justice Centre pe 20 ianuarie 2026.

Ben Samples, procuror-șef adjunct în cadrul Unității pentru cazuri complexe și a Unității pentru violență gravă, crimă organizată și exploatare din West Midlands, a declarat: „Am decis să îl trimitem în judecată pe Nathaniel Spencer pentru o serie de infracțiuni sexuale grave, presupus comise asupra unor pacienți în timp ce profesa ca medic – inclusiv agresiune prin penetrare și agresiune sexuală împotriva unui copil.”

„Procurorii noștri au lucrat îndelung pentru a sprijini o investigație detaliată și complexă realizată de Poliția din Staffordshire, analizând cu atenție probele disponibile pentru a stabili că există suficiente elemente pentru a trimite cazul în instanță și că există interes public pentru declanșarea procedurilor penale”, a adăugat el.

Nathaniel Spencer a fost suspendat din exercitarea profesiei medicale în Marea Britanie până la finalizarea anchetei.