Un bebeluș de trei luni și sora lui, de nici doi ani, violați de părinți, în Galați. Cei doi au încercat să transmită live pe TikTok abuzurile

Un bărbat și o femeie dintr-o comună gălățeană, concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au violat doi copii, un bebeluș de doar trei luni și o fetiță deun an și șapte luni, potrivit debrăila.ro. Cazul șocant a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la Tribunalul Brăila.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor, de complicitate la viol și pornografie infantilă.

Micuții sunt copiii femeii, însă bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, deși anchetatorii bănuiesc că ar fi chiar tatăl biologic.

Cei doi concubini filmau faptele oribile, ba chiar au încercat să le transmită live pe TikTok.



Platforma TikTok a sesizat autoritățile române

Surse judiciare spun că platforma TikTok este cea care a sesizat autoritățile române cu privire la ororile care se întâmplau în locuința celor doi concubini.

Bebelușul și surioara lui sunt acum în grija Protecției Copilului.

Cei doi concubini au fost reținuți de DIICOT, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brăila a dispus arestarea preventivă.

Dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Brăila, întrucât DIICOT – Serviciul Teritorial Galați trece printr-o criză acută de procurori

Cazul a ajuns la Tribunalul Brăila.

