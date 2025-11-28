Prefectul județului Bistriţa-Năsăud a suspendat mandatul primarului din Livezile. Acesta este în arest la domiciliu, după agresarea sexuală a unei angajate

Teofil Cioarbă, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Prefectul a confirmat vineri, pentru Agerpres, emiterea acestui ordin, în baza căruia atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimar.

Teofil Cioarbă a precizat că se aşteaptă soluţionarea contestaţiilor depuse la decizia privind arestul la domiciliu.

Atât primarul din Livezile, Traian Simionca, cât şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa au depus contestaţii la decizia luată marţi seara de Judecătoria Bistriţa, prin care edilul a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv", se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

Judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Fotografii incendiare

Traian Simionca (56 de ani) a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti la sediul Primăriei comunei Livezile şi la domiciliile unor persoane fizice.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis la data de 5 noiembrie, după apariţia în spaţiul a unor fotografii cu primarul şi o angajată aflaţi în ipostaze indecente în biroul edilului.

Fotografiile ar fi fost distribuite cel mai probabil din greșeală de edil prin WhatsApp și au fost însoțite de mesajul „partidă de amor”. Scenele arată cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține.

Autenticitatea imaginilor este contestată de Traian Simionca. Acesta susține că imaginile sunt trucate, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și că este victima unei campanii de denigrare.

„Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau să mă denigreze. Am contactat un avocat pentru a întreprinde toate demersurile legale ca să găsim vinovatul și să plătească conform legii. Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis edilul.