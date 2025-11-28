search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Prefectul județului Bistriţa-Năsăud a suspendat mandatul primarului din Livezile. Acesta este în arest la domiciliu, după agresarea sexuală a unei angajate

0
0
Publicat:

Teofil Cioarbă, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Imaginile au apărut pe rețelele de socializare FOTO colaj Facebook
Imaginile au apărut pe rețelele de socializare FOTO colaj Facebook

Prefectul a confirmat vineri, pentru Agerpres, emiterea acestui ordin, în baza căruia atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimar.

 Teofil Cioarbă a precizat că se aşteaptă soluţionarea contestaţiilor depuse la decizia privind arestul la domiciliu.

Atât primarul din Livezile, Traian Simionca, cât şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa au depus contestaţii la decizia luată marţi seara de Judecătoria Bistriţa, prin care edilul a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv", se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

Judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Fotografii incendiare

Traian Simionca (56 de ani) a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti la sediul Primăriei comunei Livezile şi la domiciliile unor persoane fizice.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis la data de 5 noiembrie, după apariţia în spaţiul  a unor fotografii cu primarul şi o angajată aflaţi în ipostaze indecente în biroul edilului. 

Fotografiile ar fi fost distribuite cel mai probabil din greșeală de edil prin WhatsApp și au fost însoțite de mesajul „partidă de amor. Scenele arată cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține.

Autenticitatea imaginilor este contestată de Traian Simionca. Acesta susține că imaginile sunt trucate, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și că este victima unei campanii de denigrare.

„Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau să mă denigreze. Am contactat un avocat pentru a întreprinde toate demersurile legale ca să găsim vinovatul și să plătească conform legii. Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis edilul.

Bistriţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
gandul.ro
image
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
mediafax.ro
image
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după dezvaluirile Libertatea
libertatea.ro
image
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal de proporții! O țară calificată la Mondial a anunțat că boicotează tragerea la sorți din SUA
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
observatornews.ro
image
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
De ce trebuie să folosești carne rece când faci cârnați. Trucul pe care îl folosesc gospodarii
playtech.ro
image
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Lista școlilor unde elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot dezvoltat de Ministerul Educației propune ca orele de vineri să fie realizate online
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
A fost emisă prognoza meteo pentru Crăciun! Iată cum va fi vremea în decembrie
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Povestea puțin cunoscută a prințesei germane născute cu sindrom Down în 1915
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Kate Middleton, elegantă într-o rochie creion pe care a purtat-o și acum trei ani! Și-a evidențiat silueta, dar mai ales talia subțire

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?