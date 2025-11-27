Video Pastor penticostal, anchetat după ce a violat o minoră de 15 ani. Acționa sub pretextul unor practici pe care le prezenta drept spirituale

Un bărbat de 72 de ani a fost plasat sub control judiciar miercuri, 26 noiembrie, pentru 60 de zile, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit procurorilor, în perioada vara 2021 – toamna 2022, bărbatul, pe atunci în vârstă de 68 de ani, în calitate de pastor penticostal, a recurs, prin constrângere morală, la acte de natură sexuală asupra unei minore de 15 ani, la locuința acestuia situată în Sectorul 5 al Capitalei.

„Inculpatul a profitat de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate și de încrederea acordată acestuia, minora percepându-l ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-și exprima voința.

În acest context, inculpatul a acționat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor ședințe de mărturisire desfășurate fără prezența altor persoane”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Inițial, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei din Sectorul 5 a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile și a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.