Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Medic anestezist, condamnat pe viață pentru otrăvirea a 30 de pacienți. „Cel mai mare criminal din istoria franceză”

Publicat:

O instanță franceză l-a condamnat joi pe un medic la închisoare pe viață pentru că a otrăvit 30 de pacienți, copii și adulți, dintre care 12 au murit, într-o presupusă tentativă de a-și discredita colegii.

Frederic Péchier a fost condamnat pe viață FOTO Ludovic Laude via Le Parisien
Frederic Péchier a fost condamnat pe viață FOTO Ludovic Laude via Le Parisien

Frederic Péchier, 53 de ani, lucra ca anestezist în două clinici din orașul estic Besançon, când pacienții au intrat în stop cardiac în circumstanțe suspecte între 2008 și 2017. Dintre aceștia, 12 nu au putut fi resuscitați, scrie Daily Mail.

Odată considerat de colegi un practician extrem de priceput, procuratura l-a descris drept „unul dintre cei mai mari criminali din istorie” și vinovat de faptul că a „folosit medicina pentru a ucide”.

Péchier a fost pus sub urmărire penală pentru prima dată acum opt ani, când o pacientă de 36 de ani, Sandra Simard, sănătoasă până atunci, a suferit o operație la coloană și i s-a oprit inima. După ce un medic de terapie intensivă nu a reușit să o resusciteze, Péchier i-a administrat ulterior o injecție, iar pacienta a intrat în comă, supraviețuind.

Alarma a fost trasă de procuratura locală când analizele au arătat că medicamentele intravenoase folosite pentru tratamentul ei conțineau concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală.

El nu a mai practicat medicina din 2017, dar în 2023 i s-a permis să lucreze, cu condiția să nu vină în contact cu pacienții.

Sentința, cu un termen minim de 22 de ani, vine după mai bine de 15 săptămâni de audieri. Medicul, în vârstă de 53 de ani, a fost judecat din 8 septembrie la Curtea de Apel din Besançon.

„A fost găsit vinovat de toate acuzațiile, devenind cel mai mare criminal din istoria justiției franceze. Nu am nicio îndoială că va urma o nouă rundă; suntem pregătiți să-l înfruntăm”, a spus Stéphane Giuranna, avocatul mai multor părți civile.

Péchier a fost găsit vinovat că a contaminat pungile pentru perfuzii cu potasiu, anestezice locale, adrenalină și heparină pentru a provoca stop cardiac sau hemoragii la pacienții tratați de colegi.

Potrivit procurorilor, intenția sa era să „afecteze psihologic” colegii cu care se afla în conflict și să „își satisfacă setea de putere”.

Procesul a inclus mărturii tulburătoare ale victimelor și schimburi tensionate cu Péchier, descris drept un ucigaș în serie lipsit de empatie și un „om bolnav”. Una dintre victimele prezente la proces a fost o adolescentă care avea doar patru ani când a supraviețuit unei otrăviri.

Damien Iehlen a fost primul pacient care a murit, la vârsta de 53 de ani, în octombrie 2008. El se prezentase la Clinica Saint-Vincent pentru o operație de rutină la rinichi și a decedat după un stop cardiac. Testele ulterioare au arătat că i s-a administrat o doză potențial letală de lidocaină, un anestezic local de tip aminoamidă.

„Este revoltător. Nu vă puteți imagina efectul pe care l-a avut asupra familiei mele”, a declarat fiica sa, Amandine, pentru presa franceză. „Este de neconceput că așa ceva s-a întâmplat și că atâtea persoane au fost afectate timp de atâția ani, din 2008 până în 2017.”

Tatăl lui Péchier era, de asemenea, anestezist.

