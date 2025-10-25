Tânăra din Franța care a ucis o fetiță de 12 ani a fost condamnată la închisoare pe viață. „Cer iertare, este oribil ce am făcut”

Tribunalul din Paris a pronunțat vineri pedeapsa maximă împotriva lui Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, o fetiță de 12 ani, în 2022. Este pentru prima dată în Franța când o astfel de sentință este aplicată unei femei.

Cadavrul Lolei a fost găsit într-un cufăr de plastic pe o stradă din nord-estul Parisului. Crima a provocat șoc în Franța și a reaprins dezbaterile privind politicile de imigrare, după ce s-a descoperit că Benkired, născută în Algeria, era fără acte și fusese somată să părăsească țara cu două luni înainte de crimă.

Pe parcursul procesului, Benkired a rămas impasibilă, fără să-și arate emoțiile în timpul citirii verdictului. Experții psihiatrice au concluzionat că ea este responsabilă penal și nu prezintă nicio boală mintală care să-i afecteze capacitatea de judecată, dar a fost descrisă ca având „narcisism patologic” și comportament antisocial, cu un risc foarte ridicat de recidivă.

Mama și fratele Lolei au izbucnit în lacrimi la citirea sentinței, în timp ce tatăl fetei, decedat în 2024, nu a mai apucat să vadă verdictul. Familia purta tricouri cu un desen al Lolei și mesajul „Vei fi soarele vieții noastre și steaua nopților noastre”.

Benkired a încheiat ședința spunând doar: „Cer iertare, este oribil ce am făcut și asta este tot ce am de spus”.

Pedeapsa de închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată, introdusă în Franța în 1994, poate fi revizuită doar după 30 de ani și numai dacă condamnatul nu reprezintă o amenințare gravă pentru societate, la cererea sa și cu consultarea familiilor victimelor.