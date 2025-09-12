search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Țara NATO care va cheltui miliarde de dolari pentru a se dota cu sisteme de apărare aeriană: „Situaţia de securitate este pusă la încercare”

Publicat:

Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a anunțat vineri, 12 septembrie, ministrul danez al apărării.

Danamerca se înarmează FOTO: X
Danamerca se înarmează FOTO: X

„Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este pusă la încercare”, a declarat reporterilor ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.

Decizia vine după ce, la începutul anului 2025, şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a ordonat armatei „cumpărați, cumpărați”, ca pregătire pentru o potenţială viitoare agresiune rusă în Europa.

Danemarca a ales sistemul franco-italian de apărare aeriană SAMP/T în detrimentul sistemului american Patriot, ceea ce reprezintă o victorie importantă pentru Paris și o lovitură pentru Donald Trump.

„Forțele armate daneze construiesc un sistem de apărare aeriană terestru care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările aeriene”, a declarat vineri Ministerul Apărării danez, potrivit Politico.

„Pentru sistemul cu rază lungă de acțiune, va fi achiziționat sistemul franco-italian SAMP/T, iar pentru sistemele cu rază medie de acțiune, se va alege între unul sau mai multe sisteme din gama NASAMS produsă în Norvegia, IRIS-T din Germania și VL MICA din Franța”, se mai arată în comunicat.

Potrivit publicației citate, Danemarca este prima țară europeană, în afară de Franța și Italia, care achiziționează sistemul SAMP/T — fabricat de MBDA și Thales.

„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări globale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a declarat ministerul danez al apărării.

„Am văzut cum a încălcat Rusia spaţiul aerian polonez cu mai multe drone... Este o reamintire pentru noi toţi a importanţei consolidării puterii noastre de luptă”, a subliniat ministrul danez al apărării.

Polonia a doborât miercuri, în spaţiul său aerian, mai multe drone rusești, cu sprijinul unor aeronave ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a deschis focul, în cursul războiului rus din Ucraina.

Europa

