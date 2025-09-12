search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Eficiența apărării antiaeriene aliate în Polonia a fost de doar 15%, mult mai slabă decât a Ucrainei. NATO caută arme ieftine împotriva dronelor rusești

0
0
Publicat:

Sistemele de apărare aeriană ale statelor membre NATO, în valoare de zeci de milioane de dolari, nu au reușit să facă față atacului cu drone al Federației Ruse în Polonia. Apărarea aeriană a alianței a fost de 5-6 ori mai puțin eficientă decât cea a Ucrainei. Având în vedere acest lucru, NATO a început să caute arme mai ieftine și s-au înregistrat deja unele progrese.

Dronă rusească doborâtă în Polonia/FOTO:X
Dronă rusească doborâtă în Polonia/FOTO:X

Măsurile Alianței Nord-Atlantice împotriva dronelor rusești s-au dovedit a fi ineficiente din punct de vedere economic, a scris Politico . Avioane de vânătoare F-16 și F-35 scumpe, un avion cisternă, un sistem de rachete antiaeriene au fost trimise în aer, a fost folosit sistemul de apărare antiaeriană Patriot și au fost lansate rachete în valoare de 400.000 de dolari. Drept urmare, 3-4 drone din 19-23 care au intrat în Polonia au fost doborâte. Între timp, Ucraina a demonstrat o rată de doborâre de 80-90% de fiecare dată, se arată în articol. NATO a decis să se bazeze pe experiența ucrainenilor și să schimbe ceva în propriul sistem de apărare aeriană.

Presa a reamintit evenimentele din Polonia și a specificat că avioanele F-35 au atacat cinci ținte rusești care zburau spre baza militară din Rzeszow (nu toate au fost doborâte). Rezultatele respingerii atacului cu drone de la Moscova au arătat că a existat o nepotrivire „între echipamentul rusesc ieftin și un răspuns militar costisitor”.

„Ce vom face, vom trimite avioane F-16 și F-35 de fiecare dată? Nu este viabil. Trebuie să ne dotăm mai bine cu sisteme anti-drone”, a declarat Ulrike Franke, reprezentantă a Consiliului European pentru Relații Externe.

Politico menționează că sistemul de apărare antiaeriană al NATO este considerat veriga slabă în domeniul apărării. Din aceste motive, UE, în cadrul programului SAFE, a alocat 135 de miliarde de euro pentru îmbunătățirea apărării aeriene a Europei. În același timp, se va lua în considerare experiența Ucrainei, care consideră că rachetele scumpe Patriot și SAMP/T „nu sunt cea mai bună opțiune”. Politico a enumerat măsurile care au fost luate sau sunt planificate a fi luate:

-drone contra-apărare — secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat achiziția;

-Rachetele Nimbrix sunt o dezvoltare ieftină a companiei Saab (Suedia) care doboară drone la altitudini mici;

-sisteme laser pentru combaterea dronelor - modele demonstrative au fost achiziționate de agenția franceză de achiziții de arme (DGA). Atenția a fost atrasă asupra dezvoltărilor MBDA, Safran, Thales și Cilas;

-dezvoltarea de startup-uri pentru a contracara dronele

-mijloacele electronice de contramăsuri — vor beneficia de experiența Ucrainei.

NATO intenționează să își schimbe strategia de achiziții. În special, pentru a stabili rapid apărarea împotriva Federației Ruse, nu va solicita producătorilor să furnizeze servicii timp de 20 de ani și va achiziționa loturi mici de 10, 15, 20, 50 de unități.

„Nu contează dacă firma care îl dezvoltă nu poate asigura mentenanța timp de 20 de ani, pentru că într-un an acest lucru va fi fie scos din uz, fie învechit”, a rezumat pentru Politico șeful Statului Major General al Apărării francez, generalul Thierry Burkhard.

Dronele din Polonia — ce s-a întâmplat pe 10 septembrie

NATO a reacționat la apariția dronelor în Polonia , care a avut loc în noaptea de 10 septembrie. Forțele Armate Ruse au lansat peste 400 de drone de diferite tipuri și aproximativ 40 de rachete asupra Ucrainei, iar 19-23 de drone au zburat pe teritoriul țării vecine. Incidentul a fost confirmat de comandamentul operațional al Poloniei: acesta a specificat, de asemenea, că au luat decizia de a utiliza arme. Dimineața, autoritățile au raportat că au reușit să neutralizeze 3-4 drone rusești între orele 19-23 (cifrele diferă între reprezentanții guvernului și în calculele mass-media).

Dronele scăpate au căzut în diverse regiuni ale Poloniei - majoritatea în provinciile estice, dar cel puțin una a ajuns în țările baltice. O dronă Gerber s-a prins în liniile electrice și a căzut peste casa unui cuplu polonez din provincia Lublin: nicio persoană nu a fost rănită.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
mediafax.ro
image
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
fanatik.ro
image
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
playtech.ro
image
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Cine este soția Vărului Săndel. Cât de frumoasă este Maria și când s-au cunoscut cei doi: „Nu ştiu cum aş fi rezistat fără ajutorul ei”
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Pană de curent timp de 72 de ore în România. Arafat pregătește românii
mediaflux.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier