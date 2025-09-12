Eficiența apărării antiaeriene aliate în Polonia a fost de doar 15%, mult mai slabă decât a Ucrainei. NATO caută arme ieftine împotriva dronelor rusești

Sistemele de apărare aeriană ale statelor membre NATO, în valoare de zeci de milioane de dolari, nu au reușit să facă față atacului cu drone al Federației Ruse în Polonia. Apărarea aeriană a alianței a fost de 5-6 ori mai puțin eficientă decât cea a Ucrainei. Având în vedere acest lucru, NATO a început să caute arme mai ieftine și s-au înregistrat deja unele progrese.

Măsurile Alianței Nord-Atlantice împotriva dronelor rusești s-au dovedit a fi ineficiente din punct de vedere economic, a scris Politico . Avioane de vânătoare F-16 și F-35 scumpe, un avion cisternă, un sistem de rachete antiaeriene au fost trimise în aer, a fost folosit sistemul de apărare antiaeriană Patriot și au fost lansate rachete în valoare de 400.000 de dolari. Drept urmare, 3-4 drone din 19-23 care au intrat în Polonia au fost doborâte. Între timp, Ucraina a demonstrat o rată de doborâre de 80-90% de fiecare dată, se arată în articol. NATO a decis să se bazeze pe experiența ucrainenilor și să schimbe ceva în propriul sistem de apărare aeriană.

Presa a reamintit evenimentele din Polonia și a specificat că avioanele F-35 au atacat cinci ținte rusești care zburau spre baza militară din Rzeszow (nu toate au fost doborâte). Rezultatele respingerii atacului cu drone de la Moscova au arătat că a existat o nepotrivire „între echipamentul rusesc ieftin și un răspuns militar costisitor”.

„Ce vom face, vom trimite avioane F-16 și F-35 de fiecare dată? Nu este viabil. Trebuie să ne dotăm mai bine cu sisteme anti-drone”, a declarat Ulrike Franke, reprezentantă a Consiliului European pentru Relații Externe.

Politico menționează că sistemul de apărare antiaeriană al NATO este considerat veriga slabă în domeniul apărării. Din aceste motive, UE, în cadrul programului SAFE, a alocat 135 de miliarde de euro pentru îmbunătățirea apărării aeriene a Europei. În același timp, se va lua în considerare experiența Ucrainei, care consideră că rachetele scumpe Patriot și SAMP/T „nu sunt cea mai bună opțiune”. Politico a enumerat măsurile care au fost luate sau sunt planificate a fi luate:

-drone contra-apărare — secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat achiziția;

-Rachetele Nimbrix sunt o dezvoltare ieftină a companiei Saab (Suedia) care doboară drone la altitudini mici;

-sisteme laser pentru combaterea dronelor - modele demonstrative au fost achiziționate de agenția franceză de achiziții de arme (DGA). Atenția a fost atrasă asupra dezvoltărilor MBDA, Safran, Thales și Cilas;

-dezvoltarea de startup-uri pentru a contracara dronele

-mijloacele electronice de contramăsuri — vor beneficia de experiența Ucrainei.

NATO intenționează să își schimbe strategia de achiziții. În special, pentru a stabili rapid apărarea împotriva Federației Ruse, nu va solicita producătorilor să furnizeze servicii timp de 20 de ani și va achiziționa loturi mici de 10, 15, 20, 50 de unități.

„Nu contează dacă firma care îl dezvoltă nu poate asigura mentenanța timp de 20 de ani, pentru că într-un an acest lucru va fi fie scos din uz, fie învechit”, a rezumat pentru Politico șeful Statului Major General al Apărării francez, generalul Thierry Burkhard.

Dronele din Polonia — ce s-a întâmplat pe 10 septembrie

NATO a reacționat la apariția dronelor în Polonia , care a avut loc în noaptea de 10 septembrie. Forțele Armate Ruse au lansat peste 400 de drone de diferite tipuri și aproximativ 40 de rachete asupra Ucrainei, iar 19-23 de drone au zburat pe teritoriul țării vecine. Incidentul a fost confirmat de comandamentul operațional al Poloniei: acesta a specificat, de asemenea, că au luat decizia de a utiliza arme. Dimineața, autoritățile au raportat că au reușit să neutralizeze 3-4 drone rusești între orele 19-23 (cifrele diferă între reprezentanții guvernului și în calculele mass-media).

Dronele scăpate au căzut în diverse regiuni ale Poloniei - majoritatea în provinciile estice, dar cel puțin una a ajuns în țările baltice. O dronă Gerber s-a prins în liniile electrice și a căzut peste casa unui cuplu polonez din provincia Lublin: nicio persoană nu a fost rănită.