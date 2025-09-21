search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, sfidând presiunile SUA și Israelului

0
0
Publicat:

Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial statul Palestina duminică, în pofida presiunilor din partea Statelor Unite și a Israelului, înainte de sosirea liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Marea Britanie va recunoaște statul Palestina FOTO: AFP
Marea Britanie va recunoaște statul Palestina FOTO: AFP

Tot mai multe țări apropiate de Israel au făcut în ultimele luni acest pas simbolic, pe măsură ce ofensiva israeliană din Fâșia Gaza s-a intensificat, declanșată de atacul de amploare al grupării Hamas asupra Israelului în 2023.

La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită și dedicat viitorului soluției cu două state, aproximativ zece țări sunt așteptate să confirme oficial recunoașterea statului palestinian.

Decizia Regatului Unit

Regatul Unit, un aliat apropiat al Israelului, va anunța oficial recunoașterea duminică, potrivit presei britanice. Premierul Keir Starmer declarase încă din iulie că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, dacă Israelul nu va respecta o serie de angajamente, inclusiv o încetare a focului în Gaza.

Observând deteriorarea situației, Starmer urmează să confirme decizia duminică, potrivit The Guardian. Premierul britanic susține că măsura ar contribui la un proces de pace autentic. În replică, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat că recompensează „terorismul monstruos”.

Poziția Portugaliei

Ministerul portughez de Externe a confirmat vineri că Portugalia „va recunoaște statul Palestina” duminică, 21 septembrie, potrivit BBC. La sfârșitul lunii iulie, Lisabona anunțase această decizie ca urmare a „evoluției extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât și prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene”.

Vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU, a declarat: „Recunoașterea unui stat palestinian este o consecință a expansiunii grave pe care o observăm în Cisiordania, a violenței coloniștilor și a intențiilor exprimate în proiectul E1, care ar submina serios posibilitatea unei soluții cu două state”.

Proiectul E1, aprobat de guvernul israelian, prevede construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania și a fost criticat de ONU deoarece ar împărți teritoriul palestinian și ar împiedica crearea unui stat palestinian cu continuitate teritorială.

Lammy a subliniat: „În privința a ceea ce se întâmplă în Gaza... trebuie să vedem ostaticii eliberați. Nu poate exista absolut niciun loc pentru Hamas”.

În prezent, aproximativ trei sferturi dintre cele 193 de state membre ale ONU recunosc statul palestinian proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil în 1988.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
fanatik.ro
image
Înmormântarea lui Charlie Kirk: 100.000 de oameni sunt așteptați la discursurile lui Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
TRADAREA CANALIILOR
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
playtech.ro
image
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Un motociclist și-a pierdut viața la Timișoara. Un alt șofer i-ar fi tăiat calea fără să se asigure
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Ultimele zile pentru a beneficia de voucher de energie! Termenul limită a fost anunțat
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Calendar 21 septembrie: 1990 Tribunalul Militar l a condamnat pe Nicu Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicție a unor drepturi și degradare militară jpeg
Calendar 21 septembrie: 1990 - Tribunalul Militar l-a condamnat pe Nicu Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicție a unor drepturi și degradare militară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?