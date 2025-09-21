Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, sfidând presiunile SUA și Israelului

Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial statul Palestina duminică, în pofida presiunilor din partea Statelor Unite și a Israelului, înainte de sosirea liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Tot mai multe țări apropiate de Israel au făcut în ultimele luni acest pas simbolic, pe măsură ce ofensiva israeliană din Fâșia Gaza s-a intensificat, declanșată de atacul de amploare al grupării Hamas asupra Israelului în 2023.

La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită și dedicat viitorului soluției cu două state, aproximativ zece țări sunt așteptate să confirme oficial recunoașterea statului palestinian.

Decizia Regatului Unit

Regatul Unit, un aliat apropiat al Israelului, va anunța oficial recunoașterea duminică, potrivit presei britanice. Premierul Keir Starmer declarase încă din iulie că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, dacă Israelul nu va respecta o serie de angajamente, inclusiv o încetare a focului în Gaza.

Observând deteriorarea situației, Starmer urmează să confirme decizia duminică, potrivit The Guardian. Premierul britanic susține că măsura ar contribui la un proces de pace autentic. În replică, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat că recompensează „terorismul monstruos”.

Poziția Portugaliei

Ministerul portughez de Externe a confirmat vineri că Portugalia „va recunoaște statul Palestina” duminică, 21 septembrie, potrivit BBC. La sfârșitul lunii iulie, Lisabona anunțase această decizie ca urmare a „evoluției extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât și prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene”.

Vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU, a declarat: „Recunoașterea unui stat palestinian este o consecință a expansiunii grave pe care o observăm în Cisiordania, a violenței coloniștilor și a intențiilor exprimate în proiectul E1, care ar submina serios posibilitatea unei soluții cu două state”.

Proiectul E1, aprobat de guvernul israelian, prevede construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania și a fost criticat de ONU deoarece ar împărți teritoriul palestinian și ar împiedica crearea unui stat palestinian cu continuitate teritorială.

Lammy a subliniat: „În privința a ceea ce se întâmplă în Gaza... trebuie să vedem ostaticii eliberați. Nu poate exista absolut niciun loc pentru Hamas”.

În prezent, aproximativ trei sferturi dintre cele 193 de state membre ale ONU recunosc statul palestinian proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil în 1988.