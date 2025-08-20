Israelul a aprobat un plan major de colonizare în Cisiordania: 3.400 de locuințe noi

Israelul a dat undă verde unui plan amplu de colonizare în Cisiordania ocupată, ce prevede ridicarea a 3.400 de locuințe. Proiectul, extrem de controversat, riscă să divizeze teritoriul palestinian și să blocheze posibilitatea formării unui stat palestinian viabil, avertizează criticii.

„Sunt bucuros să anunţ că, în urmă cu doar o oră, administraţia civilă a aprobat planificarea pentru construirea cartierului E1!”, a declarat într-un comunicat Guy Yifrah, primarul coloniei israeliene Maale Adoumim.

Decizia, aprobată miercuri de un comitet tehnic israelian, a provocat reacții negative pe plan internațional. Atât ONU, cât și Uniunea Europeană au cerut Israelului să renunțe la proiect.

Presiuni interne și apeluri la anexare

Bezalel Smotrich, ministrul israelian de finanțe și lider de extremă dreapta, a cerut accelerarea implementării planului și anexarea oficială a Cisiordaniei, teritoriu ocupat de Israel în 1967. „Aceasta trebuie să fie răspunsul nostru la intenția mai multor țări de a recunoaște statul Palestina”, a afirmat Smotrich, citat de Agerpres.

La rândul său, organizația israeliană „Pacea acum”, care militează împotriva colonizării, a avertizat că proiectul reprezintă „un plan fatal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă a unei soluții cu două state” în conflictul israelo-palestinian.

Cisiordania între colonizare și tensiuni

În afara Ierusalimului de Est, teritoriu anexat de Israel, în Cisiordania trăiesc aproximativ trei milioane de palestinieni, alături de circa 500.000 de coloniști israelieni. ONU consideră aceste colonii ilegale din perspectiva dreptului internațional.

Colonizarea Cisiordaniei a continuat neîntrerupt după 1967, indiferent de culoarea politică a guvernelor israeliene. Totuși, procesul s-a intensificat sub actualul executiv, mai ales după declanșarea războiului din Gaza.

De atunci, ciocnirile violente dintre palestinieni, pe de o parte, și armata sau coloniștii israelieni, pe de altă parte, s-au înmulțit, soldându-se adesea cu victime.

Restricții asupra palestinienilor

Autoritățile israeliene mențin restricții stricte asupra libertății de mișcare a palestinienilor din Cisiordania. Aceștia au nevoie de permise speciale pentru a trece prin punctele de control și pentru a intra în Ierusalimul de Est sau pe teritoriul israelian.