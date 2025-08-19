Rusia și Ucraina fac schimb de militari uciși pe front. Disproporție uriașă între combatanți

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni - majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat - a anunțat marţi Kievul, relatează AFP.

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două țări.

Ucraina a predat, la rândul său, 19 cadavre de militari părții ruse, potrivit unor postări pe X.

„În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predat Ucrainei” de către partea rusă, care a anunțat că este vorba despre militari ucraineni, anunţă Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război, scrie News.