Witkof: Putin a fost de acord cu garanții de securitate asemănătoare NATO pentru Ucraina

Secretarul de stat american a declarat că Statele Unite vor continua să încerce să creeze un scenariu care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, dar a recunoscut că acest lucru s-ar putea să nu fie posibil, subliniind că viața în SUA nu va fi afectată fundamental dacă pacea nu va fi atinsă.

Viața în SUA nu va fi afectată fundamental dacă pacea în Ucraina nu va fi realizată

Între timp, secretarul de stat american, Marco Rubio, care l-a însoțit pe Donald Trump la summitul cu Vladimir Putin din Alaska vineri, a vorbit pentru emisiunea Face the Nation de la CBS, potrivit theguardian.com

El a declarat că SUA vor continua să încerce să creeze un scenariu care să ajute la încheierea războiului Rusiei în Ucraina, dar a recunoscut că acest lucru s-ar putea să nu fie posibil, subliniind că viața în SUA nu va fi afectată fundamental dacă pacea în Ucraina nu va fi realizată.

„Dacă pacea nu va fi posibilă aici și acest conflict va continua ca război, oamenii vor continua să moară cu miile… din păcate, am putea ajunge în această situație, dar nu vrem să ajungem acolo”, a spus Rubio.

„Au fost discutate lucruri în cadrul acestei întâlniri care ar putea fi oportunități de progres și posibile puncte de ruptură”, a adăugat el, menționând că printre subiectele de discuție vor fi și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Emisarul președintelui SUA, Steve Witkof: Putin a fost de acord cu garanții de securitate asemănătoare NATO pentru Ucraina

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Vladimir Putin a fost de acord, în cadrul summitului din Alaska cu Donald Trump, să permită Statelor Unite și aliaților europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate asemănătoare mandatului de apărare colectivă al NATO (articolul 5: un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor) ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului.

Vorbind cu Jake Tapper la programul „State of the Union” al CNN, Witkoff a spus:

„Am ajuns la un acord prin care Statele Unite și alte țări europene ar putea oferi efectiv o protecție similară articolului cinci. Putin a spus că un obstacol major este admiterea în NATO.

Discuțiile noastre au presupus, în acest context, că ucrainenii ar putea fi de acord cu acest lucru și ar putea accepta, iar totul depinde de ceea ce ucrainenii pot accepta.

Dar presupunând că ar putea, am reușit să obținem următoarea concesie: Statele Unite ar putea oferi o protecție asemănătoare articolului cinci, unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să fie în NATO, și astfel am reușit să ocolim acest obstacol și să obținem un acord ca Statele Unite să poată oferi această protecție – pentru prima dată am auzit că rușii au fost de acord cu așa ceva.”

Rusia a fost de acord cu concesii nespecificate pentru cinci regiuni ucrainene

Steve Witkoff a adăugat că Rusia a fost de acord cu concesii nespecificate pentru cinci regiuni ucrainene esențiale în război, în special provincia Donetsk din est.

„Am convenit asupra unor garanții de securitate solide pe care le-aș descrie ca fiind revoluționare”, a spus Witkoff.

„Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor în ceea ce privește toate cele cinci regiuni. Există o discuție importantă privind Donetsk și ce s-ar întâmpla acolo. Acea discuție va fi detaliată în mod specific luni.”

Ca referință, Vladimir Putin a cerut, potrivit rapoartelor, ca Ucraina să se retragă din regiunile Donetsk și Luhansk ca precondiție pentru încheierea războiului și, în schimb, ar îngheța linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporijia.

Ce se va întâmpla la întâlnirea dintre Trump cu Zelenski și liderii europeni

În ceea ce priveşte întâlnirea prevăzută să aibă loc luni la Casa Albă între preşedintele american şi omologul său ucrainean însoţit de lideri europeni, Witkoff s-a declarat optimist, exprimându-şi speranţa că se va ajunge la un 'consens'.

"Sunt optimist cu privire la faptul că vom avea luni o reuniune productivă, că vom ajunge la un veritabil consens, că ne vom putea întoarce către ruşi şi vom putea face să avanseze acest acord de pace şi îl vom putea încheia", a declarat Steve Witkoff la CNN, citat de Agerpres.