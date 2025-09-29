search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat

0
0
Publicat:

O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional.

Rusia e angajată într-un război hibrid la scară mare. FOTO: Shutterstock
Rusia e angajată într-un război hibrid la scară mare. FOTO: Shutterstock

Regatul Unit s-ar putea afla deja în mijlocul unui conflict nedeclarat cu Rusia, susține Eliza Manningham-Buller, fosta directoare a MI5. Într-un podcast realizat de lordul John McFall, aceasta a declarat că frecvenţa atacurilor cibernetice, a operațiunilor de spionaj și a sabotajelor puse pe seama Moscovei depășește limitele unor simple acțiuni ostile, putând fi considerate manifestări ale unui război modern.

Manningham-Buller, care a condus serviciul britanic de informații interne între 2002 și 2007, a spus că este de acord cu analiza Fionei Hill - expertă în Rusia și fostă consilieră la Casa Albă - care a declarat anterior că Moscova se află deja în război cu Occidentul.

„Cred că are dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice și activitatea de spionaj sunt intense”, a subliniat fosta directoare MI5.

Potrivit The Guardian, ea a reamintit că, după invazia Ucrainei din 2022, operațiunile rusești au căpătat o amploare îngrijorătoare şi a menţionat câteva cazuri recente din Marea Britanie care confirmă acest lucru.

În acest context, ea a amintit faptul că șase cetățeni bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost condamnați pentru implicarea într-o rețea de spionaj, iar cinci bărbați au fost găsiți vinovați pentru un atac incendiar asupra unui depozit ce conținea provizii destinate Ucrainei.

În paralel, autoritățile britanice au raportat o intensificare a atacurilor cibernetice provenite din Rusia, care au vizat atât companii private, cât și instituții guvernamentale.

În Europa de Est, aliați ai Marii Britanii, în special Polonia, au fost afectați de intruziuni repetate ale dronelor rusești, ceea ce confirmă amploarea amenințării.

Fosta șefă a MI5, Manningham-Buller, a amintit și de propria sa experiență cu președintele Vladimir Putin, pe care l-a întâlnit în 2005, la Londra. Dacă la acel moment Kremlinul încerca să transmită o imagine pozitivă Occidentului, doar un an mai târziu, Rusia a fost acuzată de implicarea în otrăvirea fostului agent FSB, Alexander Litvinenko, cu poloniu radioactiv, o crimă ce a șocat opinia publică și a confirmat natura agresivă a regimului de la Moscova.

„Nu m-am așteptat ca, în decursul unui an, să ordone uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut”, a spus ea.

Pe lângă avertismentele legate de Rusia, Eliza Manningham-Buller a criticat și reducerea sprijinului extern oferit de SUA și Marea Britanie, subliniind că acest lucru creează oportunități pentru China de a-și extinde influența diplomatică și economică în statele vulnerabile.

„Dacă ne retragem din lume, ei pot să se instaleze, deoarece au o bază economică puternică, așa că cred că puterea soft... fie că este vorba de BBC World Service, de ajutor, de deminare, toate contribuie în mod important la influența noastră în lume, pe lângă importanța lor umanitară”,  a explicat fosta şefă a serviciilor britanice de informaţii.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10%
gandul.ro
image
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
mediafax.ro
image
Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?!
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a fost păcălit: „Îi urăm să fie mai sincer”
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
playtech.ro
image
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Jucător legat de mâini și de picioare în vestiarul FCSB-ului: "M-au băgat într-un coș și au început să-mi dea!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit
kanald.ro
image
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
AFIR promite bani în plus românilor interesați de fonduri europene
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Prințesa Rajwa a Iordaniei Foto Profimedia (3) jpg
Nu mai arată așa! Prințesa Rajwa a Iordaniei și-a făcut o transformare radicală și uimește cu o nouă culoare a părului
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Craniul Yunxian 2 (puternic deformat), expus în Muzeul Provinciei Hubei (© Gary Todd / Wikimedia Commons)
Un craniu vechi de un milion de ani poate „schimba complet” istoria evoluției umane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Prințesa Adelina Pestrițu. Cum a captivat bruneta la Monte Carlo, a purtat inclusiv tiara

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate