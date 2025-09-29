„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat

O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional.

Regatul Unit s-ar putea afla deja în mijlocul unui conflict nedeclarat cu Rusia, susține Eliza Manningham-Buller, fosta directoare a MI5. Într-un podcast realizat de lordul John McFall, aceasta a declarat că frecvenţa atacurilor cibernetice, a operațiunilor de spionaj și a sabotajelor puse pe seama Moscovei depășește limitele unor simple acțiuni ostile, putând fi considerate manifestări ale unui război modern.

Manningham-Buller, care a condus serviciul britanic de informații interne între 2002 și 2007, a spus că este de acord cu analiza Fionei Hill - expertă în Rusia și fostă consilieră la Casa Albă - care a declarat anterior că Moscova se află deja în război cu Occidentul.

„Cred că are dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice și activitatea de spionaj sunt intense”, a subliniat fosta directoare MI5.

Potrivit The Guardian, ea a reamintit că, după invazia Ucrainei din 2022, operațiunile rusești au căpătat o amploare îngrijorătoare şi a menţionat câteva cazuri recente din Marea Britanie care confirmă acest lucru.

În acest context, ea a amintit faptul că șase cetățeni bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost condamnați pentru implicarea într-o rețea de spionaj, iar cinci bărbați au fost găsiți vinovați pentru un atac incendiar asupra unui depozit ce conținea provizii destinate Ucrainei.

În paralel, autoritățile britanice au raportat o intensificare a atacurilor cibernetice provenite din Rusia, care au vizat atât companii private, cât și instituții guvernamentale.

În Europa de Est, aliați ai Marii Britanii, în special Polonia, au fost afectați de intruziuni repetate ale dronelor rusești, ceea ce confirmă amploarea amenințării.

Fosta șefă a MI5, Manningham-Buller, a amintit și de propria sa experiență cu președintele Vladimir Putin, pe care l-a întâlnit în 2005, la Londra. Dacă la acel moment Kremlinul încerca să transmită o imagine pozitivă Occidentului, doar un an mai târziu, Rusia a fost acuzată de implicarea în otrăvirea fostului agent FSB, Alexander Litvinenko, cu poloniu radioactiv, o crimă ce a șocat opinia publică și a confirmat natura agresivă a regimului de la Moscova.

„Nu m-am așteptat ca, în decursul unui an, să ordone uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut”, a spus ea.

Pe lângă avertismentele legate de Rusia, Eliza Manningham-Buller a criticat și reducerea sprijinului extern oferit de SUA și Marea Britanie, subliniind că acest lucru creează oportunități pentru China de a-și extinde influența diplomatică și economică în statele vulnerabile.

„Dacă ne retragem din lume, ei pot să se instaleze, deoarece au o bază economică puternică, așa că cred că puterea soft... fie că este vorba de BBC World Service, de ajutor, de deminare, toate contribuie în mod important la influența noastră în lume, pe lângă importanța lor umanitară”, a explicat fosta şefă a serviciilor britanice de informaţii.