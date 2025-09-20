search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum evaluează comunitatea de informații intențiile Rusiei în privința incursiunilor în spațiul aerian al Poloniei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

La o săptămână de când avioanele de vânătoare NATO au doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei, oficialii din cadrul serviciilor secrete americane și occidentale nu au putut determina cu siguranță dacă incursiunea a fost accidentală sau un efort deliberat al Rusiei menit să sondeze apărarea aeriană occidentală și să evalueze răspunsul alianței transatlantice, relatează CNN.

Drona ruseasca doborata in Polonia foto X

Oficialii au avertizat că, indiferent de răspuns, episodul reprezintă totuși un semnal îngrijorător că disponibilitatea Kremlinului de a provoca NATO - posibil cu riscul escaladării conflictului - este în creștere.

„Nu înseamnă că nu este periculos”, a declarat un oficial de rang înalt din serviciile de informații occidentale. „Cu siguranță s-a schimbat ceva în modul în care Kremlinul privește toleranța la risc în ceea ce privește țintele.”

Pe de altă parte, informațiile privind dronele modelul lor de zbor și specificațiile lor tehnice - au fost mixte și dificil de interpretat cu precizie.

Ucraina și Polonia au declarat public că sunt convinse că incursiunea a fost una deliberată - o evaluare împărtășită de mai multe națiuni europene.

Însă președintele Donald Trump le-a spus reporterilor săptămâna trecută că „ar fi putut fi o greșeală”, ceea ce i-a adus o mustrare publică din partea prim-ministrului polonez Donald Tusk, care a ținut să sublinieze că noi „știm” că incursiunea nu a fost accidentală.

Lipsa unui consens și coincidențe

Conversațiile cu o duzină de înalți oficiali militari, de informații, diplomatici și din Congres, americani și occidentali, au arătat cu claritate că nu există un consens în cadrul alianței NATO.

Un oficial militar american de rang înalt din regiune spune că probabilitatea ca Rusia să fi intrat intenționat în spațiul aerian la NATO este de „50-50”.

În absența unor informații clare din partea Rusiei - una dintre cel mai dificile țări de scrutat pentru comunitatea de informații - este aproape imposibil de tranșat întrebarea cu o încredere ridicată, au declarat analiștii externi. Acest fapt pune NATO în poziția inconfortabilă de a decide cum să răspundă la un incident fără precedent, fără a avea o idee clară despre ce intenționează Rusia.

„Pur și simplu nu avem suficiente informații într-un sens sau altul”, a declarat o altă sursă americană familiarizată cu informațiile.

Deși oficialul de rang înalt al serviciilor de informații occidentale citat mai sus a declarat că tiparul de zbor al dronelor sugerează că acestea s-au pierdut și încearcau să recupereze semnalul GPS - sugerând astfel că au fost pur și simplu deviate de curs de bruiajul ucrainean - alți indicatori ar putea fi interpretați în ambele sensuri.

Apoi, faptul că multe dintre dronele rusești erau momeli neînarmate ar putea însemna că Rusia a căutat să sondeze apărarea aeriană poloneză fără a-și asuma riscul unor victime. În același timp, se știe că o mare parte din dronele pe care Rusia le lansează asupra Ucrainei în cadrul unui singur atac sunt unele momeală, fiind menite să  falsifice semnalul și să epuizeze apărarea aeriană ucraineană, spun experții. Astfel că și acest considerent este o coincidență.

În plus, numărul mare de drone care au virat spre Polonia nu este deloc un aspect decisiv, au declarat oficiali de rang înalt și analiști externi, deoarece dronele sunt adesea programate pentru un atac în masă, iar în cazul unor atacuri de această amploare, nu este neobișnuit ca 19 sau 20 să se confrunte cu apărarea electronică ucraineană și să reacționeze uniform. Numai în ultimele săptămâni, au existat cel puțin patru salve din partea Rusiei asupra Ucrainei, care au presupus peste 400 de proiectile în aer simultan, a remarcat înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale.

Unii oficiali înclină spre un act neintenționat, dar alții sunt de altă părere

În privat, unii oficiali și-au format o opinie. Înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale a declarat pentru CNN că ei „înclină” spre o evaluare conform căreia incidentul a fost neintenționat, deși în același timp îl condamnă ca fiind un semn îngrijorător că Kremlinul a devenit mai nechibzuit în atacurile sale. Sursa americană familiarizată cu informațiile este de aceeași părere.

Totuși, un alt oficial militar american și un oficial din Congres familiarizat cu informațiile au un alt punct de vedere.

Oficiali ucraineni contactați de CNN au recunoscut că Kievul folosește sisteme de război electronic și bruiaj în timpul atacurilor aeriene rusești, ceea ce poate determina dronele inamice să devieze de la cursul programat. De pildă, o dronă rusească a virat spre România la începutul acestei săptămâni. Însă un oficial de rang înalt a adăugat că „nu a mai fost martor la abateri atât de mari” în peste trei ani de război.

„Asta e de pus în balanță. Trecem cu vederea sau socotim că este o escaladare semnificativă, în sensul că Rusia investighează acum direct apărarea aeriană a potențialilor adversari?”, se întreabă Samuel Bendett, expert în tehnologie militară rusească.

Ucrainenii sunt îngrijorați că sprijinul militar ar putea fi direcționat către membrele NATO

Deși oficialii ucraineni speraseră inițial că incidentul cu dronele rusești va atrage un răspuns puternic din partea aliaților occidentali, Kievul a subliniat că prioritatea ar trebui să fie trimiterea mai multor sisteme de apărare aeriană și muniții în țara lor. Ucraina a făcut apel pentru a primi mai multe sisteme Patriot americane, iar unii oficiali se tem acum că aceste echipamente ar putea fi redirecționate în acest context către aliații NATO de la granița sa.

Dacă incursiunea a fost intenționată, a spus oficialul Congresului familiarizat cu informațiile, este posibil ca aceasta să aibă să aibă mai multe obiective: sondarea apărării occidentale pentru a evalua timpul de reacție, aflarea mai multor informații despre cum răspunde NATO, cartografierea rutelor utilizate de Occident pentru a transporta arme în Ucraina și identificarea viitoarelor ținte, toate acestea pe lângă provocarea Occidentului. Rusia ar putea spera că perspectiva victimelor civile într-o țară NATO ar putea crea fisuri în sprijinul public pentru războiul din Ucraina, a remarcat înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale.

Dar chiar dacă nu ar fi un act intenționat, argumentează oficialul de rang înalt al serviciilor de informații occidentale, episodul sugerează că Rusia este acum dispusă într-o mai mare măsură să riște un atac accidental asupra NATO, fie prin țintire neglijentă, fie prin apărări electronice inadecvate, fie altfel. Or, această disponibilitate crește riscurile unei erori de calcul periculoase care ar putea duce la un conflict direct.

„Fie că a fost intenționat sau nu, este imprudent, este periculos”, a declarat secretarul NATO, Mark Rutte, în weekend, avertizând în același timp că evaluarea este în curs de desfășurare.

Însă, parțial, ceea ce face ca intențiile Rusiei să fie atât de greu de deslușit este faptul că Moscova se angajează adesea în acțiuni provocatoare în spatele unei angrenaj abil de negare plauzibilă. Episodul ar fi putut, de fapt, doar să pară fără intenție, au declarat mai mulți oficiali și experți externi.

Armata rusă s-a limitat să spună doar că „nu există planuri de a viza instalații de pe teritoriul Poloniei”. Potrivit lui Bendett, un expert rus în drone a remarcat că dronele înarmate ale Rusiei au antene și senzori de nivel militar care au fost capabile să învingă tacticile de război electronic ale Ucrainei, în timp ce dronele-momeală care au zburat în Polonia, sunt dotate cu un GPS și alți senzori de calitate mai slabă.

Polonia a declarat că Belarus, de pe al cărui teritoriu au fost lansate dronele, a transmis, de asemenea, un avertisment că drone care ise abăteau de la cursul lor se îndreptau spre spațiul său aerian.

Aceste aspecte sunt principalele argumente pentru care înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale spune că episodul a fost un accident.

„De obicei, dacă rușii au intenționat așa ceva, nu ar vorbi despre asta”, a comentat el.

Dar, firește, nu este exclus nici ca aceste date să fie parte dintr-un ecran de fum elaborat. Rusia ar fi putut căuta „o modalitate de a vedea ce se întâmplă într-un mod care să fie ușor de ignorat și care să-i facă pe toți să stabilească: «Acesta nu a fost un atac intenționat»”, a spus Bendett - o incursiune „intenționată dar care să pară neintenționată”.

„Acestea sunt întrebările logice și problematice la care ne străduim cu toții să răspundem”, a spus el. „Mulți din NATO și Europa de Est spun că faptul a fost probabil deliberat tocmai pentru a ne duce la concluzia: «Ei bine, un atac cu 800 de drone și 20 dintre ele au deviat de la curs? Mda, aceasta este o marjă de eroare acceptabilă în cazul unui atac atât de extins».”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
digi24.ro
image
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și relații până la finalul lunii septembrie
fanatik.ro
image
„Câștig și câte 20.000 de euro lunar!” Elena Grigore are o faimă specială într-un domeniu dominat net de bărbați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
playtech.ro
image
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu mica recalculare a pensiilor. Florin Manole, anunț pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?