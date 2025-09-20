Cum evaluează comunitatea de informații intențiile Rusiei în privința incursiunilor în spațiul aerian al Poloniei

La o săptămână de când avioanele de vânătoare NATO au doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei, oficialii din cadrul serviciilor secrete americane și occidentale nu au putut determina cu siguranță dacă incursiunea a fost accidentală sau un efort deliberat al Rusiei menit să sondeze apărarea aeriană occidentală și să evalueze răspunsul alianței transatlantice, relatează CNN.

Oficialii au avertizat că, indiferent de răspuns, episodul reprezintă totuși un semnal îngrijorător că disponibilitatea Kremlinului de a provoca NATO - posibil cu riscul escaladării conflictului - este în creștere.

„Nu înseamnă că nu este periculos”, a declarat un oficial de rang înalt din serviciile de informații occidentale. „Cu siguranță s-a schimbat ceva în modul în care Kremlinul privește toleranța la risc în ceea ce privește țintele.”

Pe de altă parte, informațiile privind dronele modelul lor de zbor și specificațiile lor tehnice - au fost mixte și dificil de interpretat cu precizie.

Ucraina și Polonia au declarat public că sunt convinse că incursiunea a fost una deliberată - o evaluare împărtășită de mai multe națiuni europene.

Însă președintele Donald Trump le-a spus reporterilor săptămâna trecută că „ar fi putut fi o greșeală”, ceea ce i-a adus o mustrare publică din partea prim-ministrului polonez Donald Tusk, care a ținut să sublinieze că noi „știm” că incursiunea nu a fost accidentală.

Lipsa unui consens și coincidențe

Conversațiile cu o duzină de înalți oficiali militari, de informații, diplomatici și din Congres, americani și occidentali, au arătat cu claritate că nu există un consens în cadrul alianței NATO.

Un oficial militar american de rang înalt din regiune spune că probabilitatea ca Rusia să fi intrat intenționat în spațiul aerian la NATO este de „50-50”.

În absența unor informații clare din partea Rusiei - una dintre cel mai dificile țări de scrutat pentru comunitatea de informații - este aproape imposibil de tranșat întrebarea cu o încredere ridicată, au declarat analiștii externi. Acest fapt pune NATO în poziția inconfortabilă de a decide cum să răspundă la un incident fără precedent, fără a avea o idee clară despre ce intenționează Rusia.

„Pur și simplu nu avem suficiente informații într-un sens sau altul”, a declarat o altă sursă americană familiarizată cu informațiile.

Deși oficialul de rang înalt al serviciilor de informații occidentale citat mai sus a declarat că tiparul de zbor al dronelor sugerează că acestea s-au pierdut și încearcau să recupereze semnalul GPS - sugerând astfel că au fost pur și simplu deviate de curs de bruiajul ucrainean - alți indicatori ar putea fi interpretați în ambele sensuri.

Apoi, faptul că multe dintre dronele rusești erau momeli neînarmate ar putea însemna că Rusia a căutat să sondeze apărarea aeriană poloneză fără a-și asuma riscul unor victime. În același timp, se știe că o mare parte din dronele pe care Rusia le lansează asupra Ucrainei în cadrul unui singur atac sunt unele momeală, fiind menite să falsifice semnalul și să epuizeze apărarea aeriană ucraineană, spun experții. Astfel că și acest considerent este o coincidență.

În plus, numărul mare de drone care au virat spre Polonia nu este deloc un aspect decisiv, au declarat oficiali de rang înalt și analiști externi, deoarece dronele sunt adesea programate pentru un atac în masă, iar în cazul unor atacuri de această amploare, nu este neobișnuit ca 19 sau 20 să se confrunte cu apărarea electronică ucraineană și să reacționeze uniform. Numai în ultimele săptămâni, au existat cel puțin patru salve din partea Rusiei asupra Ucrainei, care au presupus peste 400 de proiectile în aer simultan, a remarcat înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale.

Unii oficiali înclină spre un act neintenționat, dar alții sunt de altă părere

În privat, unii oficiali și-au format o opinie. Înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale a declarat pentru CNN că ei „înclină” spre o evaluare conform căreia incidentul a fost neintenționat, deși în același timp îl condamnă ca fiind un semn îngrijorător că Kremlinul a devenit mai nechibzuit în atacurile sale. Sursa americană familiarizată cu informațiile este de aceeași părere.

Totuși, un alt oficial militar american și un oficial din Congres familiarizat cu informațiile au un alt punct de vedere.

Oficiali ucraineni contactați de CNN au recunoscut că Kievul folosește sisteme de război electronic și bruiaj în timpul atacurilor aeriene rusești, ceea ce poate determina dronele inamice să devieze de la cursul programat. De pildă, o dronă rusească a virat spre România la începutul acestei săptămâni. Însă un oficial de rang înalt a adăugat că „nu a mai fost martor la abateri atât de mari” în peste trei ani de război.

„Asta e de pus în balanță. Trecem cu vederea sau socotim că este o escaladare semnificativă, în sensul că Rusia investighează acum direct apărarea aeriană a potențialilor adversari?”, se întreabă Samuel Bendett, expert în tehnologie militară rusească.

Ucrainenii sunt îngrijorați că sprijinul militar ar putea fi direcționat către membrele NATO

Deși oficialii ucraineni speraseră inițial că incidentul cu dronele rusești va atrage un răspuns puternic din partea aliaților occidentali, Kievul a subliniat că prioritatea ar trebui să fie trimiterea mai multor sisteme de apărare aeriană și muniții în țara lor. Ucraina a făcut apel pentru a primi mai multe sisteme Patriot americane, iar unii oficiali se tem acum că aceste echipamente ar putea fi redirecționate în acest context către aliații NATO de la granița sa.

Dacă incursiunea a fost intenționată, a spus oficialul Congresului familiarizat cu informațiile, este posibil ca aceasta să aibă să aibă mai multe obiective: sondarea apărării occidentale pentru a evalua timpul de reacție, aflarea mai multor informații despre cum răspunde NATO, cartografierea rutelor utilizate de Occident pentru a transporta arme în Ucraina și identificarea viitoarelor ținte, toate acestea pe lângă provocarea Occidentului. Rusia ar putea spera că perspectiva victimelor civile într-o țară NATO ar putea crea fisuri în sprijinul public pentru războiul din Ucraina, a remarcat înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale.

Dar chiar dacă nu ar fi un act intenționat, argumentează oficialul de rang înalt al serviciilor de informații occidentale, episodul sugerează că Rusia este acum dispusă într-o mai mare măsură să riște un atac accidental asupra NATO, fie prin țintire neglijentă, fie prin apărări electronice inadecvate, fie altfel. Or, această disponibilitate crește riscurile unei erori de calcul periculoase care ar putea duce la un conflict direct.

„Fie că a fost intenționat sau nu, este imprudent, este periculos”, a declarat secretarul NATO, Mark Rutte, în weekend, avertizând în același timp că evaluarea este în curs de desfășurare.

Însă, parțial, ceea ce face ca intențiile Rusiei să fie atât de greu de deslușit este faptul că Moscova se angajează adesea în acțiuni provocatoare în spatele unei angrenaj abil de negare plauzibilă. Episodul ar fi putut, de fapt, doar să pară fără intenție, au declarat mai mulți oficiali și experți externi.

Armata rusă s-a limitat să spună doar că „nu există planuri de a viza instalații de pe teritoriul Poloniei”. Potrivit lui Bendett, un expert rus în drone a remarcat că dronele înarmate ale Rusiei au antene și senzori de nivel militar care au fost capabile să învingă tacticile de război electronic ale Ucrainei, în timp ce dronele-momeală care au zburat în Polonia, sunt dotate cu un GPS și alți senzori de calitate mai slabă.

Polonia a declarat că Belarus, de pe al cărui teritoriu au fost lansate dronele, a transmis, de asemenea, un avertisment că drone care ise abăteau de la cursul lor se îndreptau spre spațiul său aerian.

Aceste aspecte sunt principalele argumente pentru care înaltul oficial al serviciilor de informații occidentale spune că episodul a fost un accident.

„De obicei, dacă rușii au intenționat așa ceva, nu ar vorbi despre asta”, a comentat el.

Dar, firește, nu este exclus nici ca aceste date să fie parte dintr-un ecran de fum elaborat. Rusia ar fi putut căuta „o modalitate de a vedea ce se întâmplă într-un mod care să fie ușor de ignorat și care să-i facă pe toți să stabilească: «Acesta nu a fost un atac intenționat»”, a spus Bendett - o incursiune „intenționată dar care să pară neintenționată”.

„Acestea sunt întrebările logice și problematice la care ne străduim cu toții să răspundem”, a spus el. „Mulți din NATO și Europa de Est spun că faptul a fost probabil deliberat tocmai pentru a ne duce la concluzia: «Ei bine, un atac cu 800 de drone și 20 dintre ele au deviat de la curs? Mda, aceasta este o marjă de eroare acceptabilă în cazul unui atac atât de extins».”