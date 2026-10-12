Marea Britanie acuză Iranul că a organizat un atac terorist de la RAF Fairford. Andy Burnham anunță noi sancțiuni

Regatul Unit pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului, după ce guvernul britanic a atribuit Gardienilor Revoluției Islamice incidentul de la baza militară RAF Fairford, folosită de forțele americane.

Cei cinci suspecţi în incidentul de la RAF Fairford nu au fost puşi sub acuzare. Foto: X/@boot15_vu

Premierul britanic Andy Burnham a declarat luni, 12 octombrie, în Parlament, că autoritățile consideră că amenințările la adresa bazei RAF Fairford au fost coordonate din Iran și dirijate „aproape sigur” de Gardienii Revoluției Islamice. Este cea mai fermă poziție exprimată până acum de Londra în legătură cu incidentul, petrecut la sfârșitul lunii septembrie.

„Pot confirma că, potrivit evaluării noastre, este foarte probabil ca acțiunea să fi fost coordonată din Iran și aproape sigur să fi fost dirijată de Gardienii Revoluției Islamice din Iran”, a afirmat premierul Burnham, citat de The Guardian.

Ancheta poliției continuă de peste două săptămâni, dar nimeni nu a fost pus până acum sub acuzare în legătură cu incidentul. Între timp, guvernul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva Teheranului și a Gardienilor Revoluției.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a informat Camera Comunelor că ambasadorul iranian a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a discuta despre cele întâmplate la Fairford. Totodată, autoritățile britanice au sancționat două persoane acuzate de spionaj în Europa și Statele Unite.

„El (ministrul de Externe al Marii Britanii - n.r.)] va condamna încercările continue ale Iranului de a ne pune în pericol siguranța. De asemenea, impunem sancțiuni împotriva a două persoane implicate în activități de spionaj și atacuri în numele guvernului iranian, în Europa și Statele Unite, și nu vom ezita să luăm măsuri suplimentare pentru a limita capacitatea Iranului de a amenința securitatea internațională”, a declarat Mahmood.

Incidentul de la Fairford și retragerea bombardierelor americane

În noaptea de 27 septembrie, cinci bărbați din Londra au ajuns cu trei dube albe în Whelford, un sat din apropierea bazei RAF Fairford, utilizată și de forțele aeriene americane. Autorităţile au fost anunţate de localnici şi au intervenit în forţă, însă poliția nu a găsit explozibili, iar cei cinci suspecţi au fost eliberați a doua zi.

La o săptămână după incident, 12 bombardiere americane B-1 au fost retrase din bază, pe fondul temerilor Statelor Unite privind un posibil atac cu drone asupra instalației. Baza fusese folosită de armata americană în operațiunile împotriva Iranului din primăvara și vara acestui an, în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

Declarația de luni a lui Andy Burnham este mai categorică decât cele făcute imediat după incident. Atunci, premierul vorbea despre „indicii puternice” privind implicarea Iranului. Acum, guvernul britanic indică în mod direct Gardienii Revoluției drept principalii responsabili, în baza evaluării sale.

Cu toate acestea, autoritățile nu au explicat în detaliu ce s-ar fi întâmplat la Fairford. Unii experți au sugerat că incidentul ar fi putut fi o „diversiune”, menită să arate că Iranul ar putea, cel puțin teoretic, să atace o bază relativ ușor accesibilă, în contextul în care surse britanice au susținut în repetate rânduri că Iranul nu dispune de capacitatea necesară pentru a lansa un atac sofisticat cu drone.