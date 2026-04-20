Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Magyar anunță că Ungaria va rămâne membră a Curții Penale Internaționale și că persoanele vizate de mandate de arestare vor fi reținute

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a declarat luni, 20 aprilie, că va opri retragerea țării din Curtea Penală Internațională (CPI) și că orice persoană vizată de un mandat al acestei instanțe care intră pe teritoriul Ungariei „trebuie reținută”.

Péter Magyar/FOTO: Facebook
Magyar a anunțat însă că va opri retragerea din CPI până pe 2 iunie, adică la un an de la notificarea oficială transmisă secretarului general al ONU.

Întrebat de jurnaliști ce înseamnă acest lucru pentru vizita planificată a lui Netanyahu în această toamnă, Magyar a spus: „Am clarificat acest lucru și premierului israelian… este intenția fermă a guvernului Tisza să oprească acest proces și să se asigure că Ungaria rămâne membră a CPI”, scrie Politico.

„Dacă o țară este membră a CPI și o persoană căutată de această instanță intră pe teritoriul nostru, atunci acea persoană trebuie reținută.”

Totuși, unele state au susținut că pot rămâne membre ale CPI fără a pune în aplicare astfel de mandate.

În 2024, CPI a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant, pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul conflictului din Gaza. 

În iulie 2025, Netanyahu a făcut o vizită oficială în Ungaria, motiv pentru care Budapesta a fost acuzată că nu şi-a îndeplinit obligația conform Statutului de la Roma.

Guvernul ungar, condus la acel moment de Viktor Orbán, a invocat și „imunitatea de stat” a premierului israelian conform legislației internaționale și a susținut că mandatul de arestare al CPI „nu poate fi considerat un act legal imparțial și obiectiv”.

De asemenea, în 2023, CPI a emis un mandat de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin pentru presupuse crime de război.

Curtea a declarat că Putin „este presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copii) și cea de transfer ilegal de populație (copii) din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă”.

Cu toate acestea, în 2025, Guvernul ungar a precizat că nu-l va aresta pe Vladimir Putin.

