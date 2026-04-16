Viitorul guvern al Ungariei, față în față cu responsabili ai UE. Întâlnirea are loc vineri

Echipa viitorului premier al Ungariei, Peter Magyar, va discutaa, vineri, cu responsabili ai Uniunii Europene, în cadrul unei întâlniri care are loc la Budapesta. Reuniunea are loc în contextul în care țara își doreşte să recupereze cât mai curând posibil miliarde de euro din fondurile UE îngheţate.

Peter Magyar, care a pus capăt duminică unei perioade de 16 ani la putere pentru Viktor Orban, urmează să-şi înceapă mandatul în mai. Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho a avertizat că "timpul presează într-un anumit număr de dosare", potrivit Agerpres.

"Este deci în mod clar în interesul Ungariei, şi în cel al UE, să facem progrese cât mai rapid posibil", a estimat ea.

Printre principalele subiecte de pe agendă se numără împrumutul de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, pe care Viktor Orban îl blochează de luni de zile. Bruxellesul speră că Peter Magyar va ridica acest blocaj cât mai curând posibil.

UE a blocat în ceea ce o privește 18 miliarde de euro destinate Ungariei în cadrul a diferite proceduri, privind drepturile persoanelor LGBT+, situațiile de conflicte de interese, etc.

La câteva ore după înfrângerea de duminică a premierului naţionalist Viktor Orban în alegerile legislative din Ungaria, Comisia Europeană a deschis calea pentru o deblocare rapidă a acestor fonduri.

Accesul la banii europeni reprezintă o "prioritate absolută" pentru Peter Magyar. Mai mulţi eurodeputaţi foarte implicați în ceea ce priveşte situaţia din Ungaria fac apel totuşi la UE să aștepte reforme concrete din partea viitorului premier înainte de a debloca aceste fonduri, notează AFP.