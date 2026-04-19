Partidul lui Peter Magyar obține o „majoritate fără precedent” după numărarea finală a voturilor în Ungaria: 141 de parlamentari din 199

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează majoritatea în Parlamentul de la Budapesta, ajungând la 141 de mandate după centralizarea completă a voturilor.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, și-a extins majoritatea parlamentară la 141 de locuri din totalul de 199, după finalizarea numărării voturilor prin corespondență, a celor din diaspora și a voturilor transferate, potrivit Agerpres, care citează un anunț al biroului electoral din țara vecină.

Practic, formațiunea de centru-dreapta a pus capăt unei perioade de 16 ani în care Ungaria a fost guvernată de partidul Fidesz al lui Viktor Orban, cu o victorie categorică, duminică, 12 aprilie.

Într-o reacție transmisă după publicarea rezultatelor finale, Peter Magyar a subliniat dimensiunea victoriei partidului pe care-l conduce.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent şi, în același timp, responsabilitate”, a afirmat acesta.

Schimbarea de raport de forțe este ilustrată și de rezultatul obținut de Fidesz, care în 2022 câștigase 87 dintre cele 106 circumscripții uninominale, dar la acest scrutin a reușit doar zece mandate directe și va avea în total 52 de locuri în Parlament, notează.

Dacă numărătoarea preliminară indica 138 de mandate pentru Tisza, deja peste pragul necesar unei majorități de două treimi, esențială pentru eventuale modificări constituționale și reformele anunțate de Magyar, rezultatul final a ridicat formațiunea la 141 de mandate, confirmând consolidarea poziției sale în legislativul de la Budapesta.