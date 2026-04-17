Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, susține că există informații privind distrugerea unor documente sensibile din perioada administrației aflate la final de mandat și le cere cetățenilor să semnaleze astfel de situații, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Liderul partidului Tisza, care a obținut o victorie clară în scrutinul de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, a anunțat că a fost creată o platformă online unde pot fi făcute sesizări anonime.

„Oricine participă la astfel de activităţi infracţionale va fi pedepsit cu toată severitatea legii după formarea noului guvern”, a declarat Magyar, într-un mesaj video publicat vineri pe Facebook. Noul parlament ar urma să se reunească pe 9 sau 10 mai, moment în care acesta ar putea depune jurământul.

Potrivit lui Magyar, partidul său a primit informații conform cărora documente ar fi distruse în ministere, instituții guvernamentale — inclusiv în cadrul Oficiului Național al Magistraturii — dar și în companii care au prosperat în timpul guvernării Orban.

Reprezentanții actualului guvern și cei ai Oficiului Național al Magistraturii nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere la solicitările Reuters.

„Distrugerea probelor aduce prejudicii statului ungar, iar, în acelaşi timp, poate face imposibile orice anchete ulterioare”, a declarat Peter Magyar.

Noul lider politic a promis că va lansa o amplă campanie anticorupție după preluarea mandatului, în contextul în care Ungaria încearcă să deblocheze fonduri europene de miliarde de euro, suspendate de Uniunea Europeană pe fondul preocupărilor legate de statul de drept.

Viktor Orban a respins constant acuzațiile privind corupția, susținând că Ungaria nu este mai afectată de acest fenomen decât alte state europene.

Într-un interviu acordat joi în mediul online, Orban a admis că relatările din presă despre averile unor oameni de afaceri apropiați partidului său, Fidesz, ar fi putut contribui la pierderea alegerilor, fără a comenta însă veridicitatea acestor informații.