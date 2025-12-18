Putin respinge un compromis în privința Ucrainei și îi face pe liderii europeni „purceluși”

Președintele rus Vladimir Putin a semnalat clar miercuri că nu va face compromisuri în ceea ce privește cerințele sale ca Ucraina să cedeze teritorii, în pofida eforturilor accelerate ale președintelui american Donald Trump de a media încheierea unui acord de pace, relatează CNN.

Într-un discurs combativ, rostit în timp ce liderii americani și europeni se angajează în eforturi diplomatice frenetice pentru a elabora un acord de pace, Putin i-a atacat aliații europeni ai Ucrainei și a amenințat că Rusia va prelua teritoriile dorite prin forță, dacă va fi necesar.

„Am prefera să facem asta și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație”, a declarat Putin la reuniunea anuală a Ministerului rus al Apărării.

„Dacă adversarul și sponsorii săi străini refuză să se angajeze în discuții substanțiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare”, a adăugat el. El a făcut astfel referire la regiunile pe care cere Ucrainei să le cedeze, un punct cheie de blocaj în negocierile de pace în curs.

Această chestiune teritorială, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, s-a dovedit dificil de rezolvat în cadrul celor mai recente negocieri de pace, scoțând la iveală prioritățile concurente ale Ucrainei, Statelor Unite, Europei și Rusiei.

Rusia a anexat ilegal regiunea Donbas a Ucrainei, dar nu a cucerit-o complet. În ritmul actual de avans, Rusia nu cuceri întreaga regiune până în august 2027, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Studiul Războiului, un observator de conflicte cu sediul în SUA.

Putin acuză Europa că dorește colapsul Rusiei

„Ei au crezut că vor distruge şi destructura Rusia în puţin timp. Iar purceluşii europeni s-au alăturat imediat acţiunii administraţiei americane anterioare (a preşedintelui Joe Biden n.red), cu speranţa de a profita de pe urma colapsului ţării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare şi de a-şi lua revanşa", a spus liderul de la Kremlin

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu va recunoaște partea ocupată temporar a regiunii Donbas ca fiind rusească, nici de jure, nici de facto.

Președintele ucrainean a făcut aluzie și la comentariul cu privire la „teritoriile istorice” al lui Putin. „Există și alte țări din Europa pe care cineva din Rusia le-ar putea desemna într-o zi «teritoriile lor istorice»”, a avertizat Zelenski. „Avem nevoie de o protecție reală împotriva acestei nebunii rusești cu privire la istorie”.

Trump a fost constant optimist cu privire la perspectiva încheierii unui acord de pace, declarând săptămâna aceasta că „suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”.

Aliații europeni ai Ucrainei sunt în schimb mai precauți și au solicitat garanții solide de securitate pentru țară.

Putin a subliniat cu grijă această diferență în discursul său. Rusia este „angajată într-un dialog cu SUA”, dar un angajament semnificativ cu Europa în ceea ce privește pacea este puțin probabil sub actuala conducere, a spus el.

În opinia sa, în pofida relaţiilor proaste din prezent între Rusia şi Europa, dialogul va fi restabilit în cele din urmă însă nu în acest moment.

„Administraţia americană (a lui Donald Trump n.red) îşi arată această disponibilitate (de dialog n.red). Noi discutăm cu ei. Sper că la fel se va întâmpla şi în Europa (...) În orice caz, va fi inevitabil pe măsură ce devenim mai puternici. Dacă nu va fi cu politicienii actuali, atunci va fi după o schimbare a elitelor politice europene.

Comentariile sfidătoare ale lui Putin au venit înaintea unui summit cheie din această săptămână care are loc la Bruxelles, unde liderii europeni vor dezbate folosirea active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța unui acord în această chestiune într-un discurs adresat Parlamentului European miercuri, în care a cerut continentului să își asume responsabilitatea pentru propria securitate și să continue finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei.

„Nu există un act de apărare europeană mai important decât sprijinirea apărării Ucrainei. Următoarele zile vor fi un pas crucial pentru asigurarea acestui lucru. Depinde de noi să alegem cum finanțăm lupta Ucrainei”, a declarat von der Leyen.

Două propuneri europene sunt în discuție pentru finanțarea Ucrainei - una bazată pe utilizarea activelor înghețate, cealaltă pe împrumuturi.