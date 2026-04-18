Macron anunță că un soldat francez a fost ucis în Liban într-un atac Hezbollah. Alți trei militari sunt răniți

Un militar francez, sergentul-șef Florian Montorio, din Regimentul 17 de geniu parașutiști cu baza la Montauban, a murit în această dimineață în sudul Libanului, în timpul unei operațiuni desfășurate alături de Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban.

În același incident, alți trei militari francezi au fost răniți. Aceștia au fost evacuați de urgență și transportați către o unitate medicală militară, unde primesc îngrijiri de specialitate.

Potrivit președintelui Emmanuel Macron, operațiunea în cadrul căreia s-a produs atacul făcea parte din misiunile de stabilizare a situației de securitate din regiune. Din primele evaluări, atacul ar putea fi atribuit grupării Hezbollah, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial de autoritățile libaneze sau de o anchetă internațională independentă.

Guvernul francez a transmis un mesaj de condoleanțe familiei militarului decedat și a reafirmat sprijinul pentru militarii desfășurați în misiuni externe.

Totodată, Macron a cerut autorităților din Liban să colaboreze pentru identificarea și aducerea în fața justiției a celor responsabili.

„Națiunea își pleacă fruntea cu respect și transmite sprijin familiilor soldaților noștri și tuturor militarilor noștri angajați pentru pace în Liban. Toate elementele indică faptul că responsabilitatea acestui atac revine Hezbollah. Franța solicită autorităților libaneze să îi aresteze imediat pe vinovați și să își asume responsabilitățile”, a transmis președintele francez.