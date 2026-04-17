Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz dacă SUA își continuă blocada navală. „Depinde și de armistițiul din Liban”

Iranul a transmis că va închide Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își mențin blocada navală asupra porturilor iraniene, pe care Teheranul o consideră o încălcare a armistițiului, potrivit presei de stat, notează CNN.

„Dacă SUA își continuă blocada navală, Iranul o va considera o încălcare a armistițiului și va închide Strâmtoarea Ormuz”, a relatat agenția de presă Fars, citând o „sursă bine informată, apropiată de Consiliul Suprem de Securitate Națională”.

Aceeași sursă a precizat că redeschiderea sau menținerea deschisă a strâmtorii depinde de respectarea unor condiții legate de armistițiul din Liban.

„Redeschiderea strâmtorii depinde de îndeplinirea anumitor condiții și de armistițiul din Liban”, a transmis sursa citată de presa iraniană.

De asemenea, Teheranul susține că navele comerciale vor putea tranzita zona doar pe rute stabilite de autoritățile iraniene și în coordonare cu forțele navale.

Trump: Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă”

Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă”, însă blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la finalizarea unui acord.

Declarațiile vin în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, rămâne un punct sensibil în tensiunile dintre Washington și Teheran.

Piața petrolului, influențată de anunțuri

Anunțurile privind posibila deschidere a rutei au avut efect imediat pe piețele internaționale, unde prețul petrolului a scăzut, iar bursele au reacționat pozitiv.

Totuși, incertitudinea rămâne ridicată, în condițiile în care orice escaladare între SUA și Iran ar putea afecta transporturile energetice din regiunea Golfului Persic.

Condiții impuse de Iran și context regional

Potrivit oficialilor iranieni, doar navele non-militare ar urma să fie permise în zonă, pe rute aprobate de forțele navale ale Iranului.

Situația este legată și de armistițiul din Liban, unde gruparea Hezbollah a declarat că își menține „angajamentul precaut” față de încetarea focului, în timp ce Israelul a ridicat restricțiile interne după intrarea în vigoare a acordului.

Evoluția negocierilor dintre Washington și Teheran rămâne decisivă pentru stabilitatea uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume.