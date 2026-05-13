De la miracol religios la armă ideologică. Viziunile de la Fátima care au alimentat profețiile despre căderea URSS

În primăvara anului 1917, într-un câmp din apropierea localității portugheze Fátima, trei copii păstori au susținut că au văzut o apariție a Fecioarei Maria. Ceea ce a urmat avea să transforme un sat rural într-unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj catolic din lume și, în timp, într-un simbol al luptei ideologice împotriva comunismului în perioada Războiului Rece.

Pe 13 mai 1917, Lucia dos Santos, în vârstă de 10 ani, și verii săi mai mici, Francisco și Jacinta Marto, pășteau oile când au declarat că au văzut o figură strălucitoare într-un stejar.

Potrivit copiilor, apariția — identificată drept Fecioara Maria — le-ar fi cerut să revină în același loc în fiecare lună, pe data de 13, timp de șase luni consecutive.

Cei trei au afirmat ulterior că au primit și trei revelații sau „secrete”. Două dintre acestea au fost făcute publice relativ devreme, însă cel de-al treilea a fost păstrat în arhivele Vaticanului până în anul 2000, alimentând timp de decenii speculații și teorii conspiraționiste, relatează BBC.

„Soarele s-a învârtit ca o roată de foc”

Ultima dintre aparițiile relatate de copii, pe 13 octombrie 1917, a atras zeci de mii de persoane.

Martorii au descris ceea ce avea să fie cunoscut drept „Miracolul Soarelui”.

„Tot ce am văzut au fost planetele pe cer în multe culori. A fost un miracol”, declara în 1992 pentru BBC Francisco Ferreira Rosa, unul dintre cei prezenți în acea zi.

„Apoi părea că din cer cade o ploaie de flori, ca o ninsoare. Iar soarele a început să se învârtă tot mai repede, ca o roată de foc.”

Unii dintre cei aflați acolo au afirmat că persoane bolnave s-ar fi vindecat, iar alții au susținut că oameni orbi și-ar fi recăpătat vederea.

Presa portugheză a vremii a relatat despre eveniment, inclusiv ziarul O Século, care a publicat un articol cu titlul: „Eveniment terifiant! Cum a dansat soarele la amiază pe cerul de la Fátima”.

Până astăzi, există dezbateri privind natura fenomenului — de la explicații meteorologice la teorii despre halucinație colectivă sau miracol religios.

Profețiile și Rusia comunistă

Dintre cei trei copii, Francisco și Jacinta au murit câțiva ani mai târziu în timpul epidemiei de gripă spaniolă, iar Lucia a rămas singura păstrătoare a mesajelor atribuite Fecioarei Maria.

Primul „secret” descria o viziune a iadului și era interpretat de credincioși drept o prevestire a celui de-Al Doilea Război Mondial.

Al doilea, transmis înainte de Revoluția Bolșevică din Rusia, susținea că Rusia va fi „convertită” și salvată de comunism dacă oamenii se vor ruga Fecioarei Maria.

În 1930, Vaticanul a recunoscut oficial autenticitatea aparițiilor de la Fátima.

În deceniile care au urmat, sanctuarul a devenit unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj catolic din lume, dar și un simbol politic pentru mișcările anti-comuniste.

Fátima și Războiul Rece

În timpul Războiului Rece, mesajele de la Fátima au căpătat o dimensiune ideologică puternică.

Teologul Michael Walsh declara pentru BBC în 1992 că fenomenul Fátima devenise asociat tot mai mult cu opoziția față de comunism.

Legătura s-a consolidat odată cu alegerea Papei Ioan Paul al II-lea, originar din Polonia, care a devenit un susținător fervent al cultului de la Fátima.

Pe 13 mai 1981 — exact în ziua aniversării primei apariții — papa a fost împușcat în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

Ioan Paul al II-lea a afirmat ulterior că supraviețuirea sa s-a datorat protecției Fecioarei de la Fátima.

Unul dintre gloanțele extrase din corpul său a fost ulterior montat în coroana statuii Madonei de la sanctuar.

În același timp, au apărut speculații privind implicarea serviciilor sovietice în tentativa de asasinat, acuzații negate de Moscova.

Misterul „celui de-al treilea secret”

Timp de decenii, cel mai mare mister a rămas cel de-al treilea secret de la Fátima.

Lucia l-a consemnat în scris în 1944 și a cerut ca acesta să nu fie făcut public înainte de 1960.

Păstrat într-un plic sigilat la Vatican, documentul a alimentat numeroase teorii apocaliptice și conspiraționiste.

Unii susțineau că secretul ar conține profeții despre un al treilea război mondial sau despre sfârșitul lumii.

Când Vaticanul a publicat în cele din urmă textul în anul 2000, acesta descria o viziune interpretată drept tentativa de asasinat asupra Papei Ioan Paul al II-lea.

Pentru mulți credincioși și cercetători, dezvăluirea a fost însă dezamăgitoare comparativ cu speculațiile care circulaseră anterior.

Între credință și politică

Unii istorici și teologi consideră că Biserica Catolică a folosit mesajele de la Fátima în lupta ideologică împotriva comunismului, în special după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Michael Carroll, autor al unei cărți despre cultul Fecioarei Maria, afirmă că referințele explicite la „convertirea Rusiei” au apărut abia la sfârșitul anilor 1920, când Lucia se afla deja într-o mănăstire.

El susține că opoziția generală a Bisericii față de comunism a avut probabil un rol în climatul politic care a precedat prăbușirea Uniunii Sovietice, alături de mulți alți factori.

Indiferent de interpretări, impactul fenomenului Fátima rămâne profund.La moartea Luciei, în 2005, Portugalia a declarat zi de doliu național.

Iar în mai 2025, aproximativ 270.000 de pelerini s-au adunat la sanctuar pentru a marca aniversarea primei apariții despre care copiii au spus că a avut loc în urmă cu mai bine de un secol.