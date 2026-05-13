search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Verdict crucial la CJUE: se decide soarta războiului de 15 ani dintre Carpatair și Wizz Air

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează să se pronunțe pe 13 mai într-un dosar cu miză majoră pentru industria aviatică europeană și pentru modul în care aeroporturile regionale pot acorda facilități companiilor low-cost. Cazul, pornit în urmă cu mai bine de 15 ani de Carpatair împotriva Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Wizz Air, vizează acuzații privind acordarea unor avantaje comerciale considerate de compania românească drept ajutor de stat ilegal, prin reduceri de taxe și condiții preferențiale oferite operatorului low-cost.

Avion Carpatair la sol
Curtea de Justiție a UE decide asupra plângerii Carpatair. Foto arhivă

Potrivit informării publicate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, litigiul privește acordurile comerciale încheiate între Aeroportul Internațional Timișoara și Wizz Air în perioada premergătoare aderării României la Uniunea Europeană. Aeroportul, administrat de o societate în care statul român deține aproximativ 80% din acțiuni, beneficia la acel moment de finanțări publice importante pentru modernizarea infrastructurii, inclusiv pentru construirea unui terminal destinat zborurilor din afara spațiului Schengen și pentru achiziția de echipamente de securitate.

În paralel, aeroportul încerca să atragă companii aeriene low-cost pentru a crește traficul de pasageri și rentabilitatea economică. În acest context, în 2008 au fost semnate mai multe acorduri comerciale cu Wizz Air privind utilizarea infrastructurii aeroportuare și aplicarea unor reduceri de taxe. Aceste acorduri au fost ulterior modificate în 2010.

Tot în 2010, Carpatair a depus o plângere la Comisia Europeană, susținând că facilitățile oferite Wizz Air reprezentau un ajutor de stat ilegal și că aeroportul, fiind controlat de statul român, nu putea acorda avantaje selective fără aprobarea Bruxelles-ului.

CE a decis că nu sunt ajutoare de stat

După mai mulți ani de analiză, Comisia Europeană a decis în 2020 că majoritatea acordurilor contestate nu reprezentau ajutor de stat ilegal. Executivul european a considerat că măsurile făceau parte dintr-o strategie comercială legitimă prin care aeroportul încerca să își crească traficul și veniturile, acționând ca un operator economic normal de piață.

Carpatair a contestat însă această concluzie în fața Tribunalului Uniunii Europene. În februarie 2023, Tribunalul i-a dat parțial dreptate companiei românești și a anulat articolul 2 din decizia Comisiei Europene, apreciind că Bruxelles-ul a evaluat greșit anumite aspecte privind existența ajutorului de stat.

Ulterior, Wizz Air, Comisia Europeană și Aeroportul Timișoara au formulat recursuri la CJUE. În februarie 2025, Curtea de Justiție a anulat integral hotărârea Tribunalului și a trimis cauza spre rejudecare, ceea ce a redeschis unul dintre cele mai urmărite litigii europene privind concurența din aviație.

Carpatair spunea că Wizz Air a beneficiat de taxe preferențiale

Conflictul dintre Carpatair și Aeroportul Timișoara a devenit relevant la nivel european deoarece ridică o întrebare esențială pentru întreaga industrie aeriană: până unde pot merge aeroporturile regionale în acordarea de reduceri și stimulente comerciale companiilor low-cost fără ca acestea să fie considerate ajutor de stat ilegal.

La finalul anilor 2000, Carpatair era unul dintre principalii operatori ai aeroportului timișorean și dezvoltase acolo un hub regional important, cu zboruri de conexiune către mai multe destinații europene. Extinderea rapidă a Wizz Air pe aeroportul din Timișoara a schimbat însă radical piața locală.

Compania românească a susținut că Wizz Air a beneficiat de taxe preferențiale și condiții comerciale avantajoase care nu erau disponibile și pentru ceilalți operatori. Potrivit Carpatair, aceste facilități au afectat direct concurența și au contribuit la pierderile companiei și la reducerea operațiunilor sale din Timișoara.

Ce a cerut Carpatair

În fața instituțiilor europene, Carpatair a cerut:

  • anularea deciziilor prin care Comisia Europeană considera legale anumite facilități acordate Wizz Air;
  • recunoașterea existenței unui ajutor de stat ilegal;
  • obligarea României la recuperarea avantajelor acordate;
  • reanalizarea modului în care aeroportul a acordat reducerile comerciale și stimulentele financiare.

Miza dosarului depășește însă cazul concret din România. În ultimii ani, numeroase aeroporturi regionale europene au încercat să atragă operatori low-cost prin reduceri de taxe și stimulente comerciale, iar cazul Carpatair este considerat unul dintre cele mai importante exemple analizate de instanțele europene pentru definirea limitelor acestor practici.

Decizia care va fi pronunțată pe 13 mai este urmărită atent atât de industria aviatică, cât și de aeroporturile regionale din întreaga Uniune Europeană, deoarece poate influența modul în care vor putea fi negociate pe viitor acordurile comerciale dintre aeroporturi și companiile aeriene low-cost.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Dacă faci asta dimineața, înainte de ora 11, trandafirii vor înflori spectaculos toată vara. Trucul simplu folosit de grădinarii experimentați
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Ni s-a „stins lumina” în fața lui Cristi Chivu! Cum a ajuns presa din România să fie invizibilă la întâlnirea cu antrenorul lui Inter
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Pericolul ascuns din produsele dietetice și fără zahăr. Ingredientul care poate provoca steatoză hepatică severă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin pregătește cea mai puternică rachetă balistică din lume. Sarmat sau ”Satana 2” va fi trimisă într-o zonă critică
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul