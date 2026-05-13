Duelul giganților. De ce Beijingul nu se mai teme de amenințările Casei Albe

Președintele Donald Trump efectuează săptămâna aceasta prima sa vizită în China din ultimul deceniu. Însă, spre deosebire de primirea fastuoasă din 2017, Beijingul de astăzi se prezintă ca o putere globală mult mai încrezătoare, condusă de un lider care nu mai are iluzii în privința capacității de a încheia acorduri de durată cu Washingtonul.

O schimbare de paradigmă la Beijing

Dacă în 2017 oficialii chinezi îl vedeau pe Donald Trump ca pe un om de afaceri pragmatic cu care se poate negocia, astăzi abordarea este radical diferită. Experții chinezi și americani deopotrivă sugerează că Xi Jinping dorește să proiecteze China ca pe o alternativă stabilă și responsabilă la adresa „volatilității” politicii externe a Statelor Unite, scrie The Washington Post.

„Puterea națională cuprinzătoare a Chinei a crescut semnificativ din 2017”, explică William Klein, fost oficial de rang înalt la Ambasada SUA din Beijing. Această încredere se traduce printr-o dorință mai mică de a face compromisuri unilaterale în fața presiunilor de la Casa Albă.

Summitul, amânat din martie din cauza conflictului din Iran, are loc într-un moment de vulnerabilitate pentru Washington. SUA sunt implicate într-un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, fapt ce a afectat economia mondială și a generat nemulțumire pe plan intern pentru președintele Trump.

Principalele puncte de tensiune pe agenda de lucru:

1. Controalele la export: Ambele state au impus restricții reciproce, afectând lanțurile de aprovizionare.

2. Sancțiunile maritime: SUA au vizat firmele de transport chineze suspectate de legături cu regimul de la Teheran.

3. Datoria și comerțul: Beijingul a reușit recent să obțină o victorie juridică după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele de 145% impuse anterior de Trump.

Taiwanul și „pârghia” materiilor prime

Aliații regionali ai Americii, precum Japonia și Taiwanul, urmăresc cu îngrijorare discuțiile. Există temeri că Xi Jinping ar putea profita de distragerea atenției SUA în Orientul Mijlociu pentru a obține concesii privind statutul Taiwanului.

Mai mult, China și-a demonstrat recent forța prin limitarea exporturilor de metale rare, materii prime esențiale pentru tehnologia avansată. Această mișcare a transmis un mesaj clar Washingtonului: Beijingul deține pârghii economice critice și este dispus să le folosească.

„China crede că este o putere atât de mare încât nu mai trebuie să intre în jocul tranzacțional al lui Trump. Consideră că poate învinge SUA la propriul joc”, afirmă Shen Dingli, cercetător în relații internaționale din Shanghai.

O diplomație fără așteptări

Spre deosebire de vizita din 2017, când Xi a închis Orașul Interzis special pentru oaspeții americani, așteptările actuale sunt minime. Lipsa unor pregătiri diplomatice intense între cele două guverne înainte de summit indică faptul că un comunicat comun substanțial este puțin probabil.

Liderul chinez trebuie să demonstreze elitelor de la Beijing că poate gestiona relația cu cel mai important rival al Chinei.

China se confruntă cu o încetinire economică și are nevoie de un mediu comercial extern stabil pentru a evita o recesiune prelungită, mai ales în contextul blocadei strâmtorii Ormuz din cauza războiului din Iran amenință securitatea energetică a Chinei.

Deși Beijingul respinge oficial conceptul de „G2” (o lume condusă de două superputeri), acțiunile sale indică faptul că se consideră acum un egal al Statelor Unite în gestionarea afacerilor globale. Într-un an 2026 care se anunță a fi definitoriu pentru relațiile bilaterale, întâlnirea de săptămâna aceasta este mai degrabă un test de rezistență decât un nou început.