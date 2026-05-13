search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Duelul giganților. De ce Beijingul nu se mai teme de amenințările Casei Albe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele Donald Trump efectuează săptămâna aceasta prima sa vizită în China din ultimul deceniu. Însă, spre deosebire de primirea fastuoasă din 2017, Beijingul de astăzi se prezintă ca o putere globală mult mai încrezătoare, condusă de un lider care nu mai are iluzii în privința capacității de a încheia acorduri de durată cu Washingtonul.

Xi Jinping și DOnald Trump/FOTO:AFP
Xi Jinping și DOnald Trump/FOTO:AFP

O schimbare de paradigmă la Beijing

Dacă în 2017 oficialii chinezi îl vedeau pe Donald Trump ca pe un om de afaceri pragmatic cu care se poate negocia, astăzi abordarea este radical diferită. Experții chinezi și americani deopotrivă sugerează că Xi Jinping dorește să proiecteze China ca pe o alternativă stabilă și responsabilă la adresa „volatilității” politicii externe a Statelor Unite, scrie The Washington Post.

„Puterea națională cuprinzătoare a Chinei a crescut semnificativ din 2017”, explică William Klein, fost oficial de rang înalt la Ambasada SUA din Beijing. Această încredere se traduce printr-o dorință mai mică de a face compromisuri unilaterale în fața presiunilor de la Casa Albă.

Summitul, amânat din martie din cauza conflictului din Iran, are loc într-un moment de vulnerabilitate pentru Washington. SUA sunt implicate într-un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, fapt ce a afectat economia mondială și a generat nemulțumire pe plan intern pentru președintele Trump.

Principalele puncte de tensiune pe agenda de lucru:

1. Controalele la export: Ambele state au impus restricții reciproce, afectând lanțurile de aprovizionare.

2. Sancțiunile maritime: SUA au vizat firmele de transport chineze suspectate de legături cu regimul de la Teheran.

3. Datoria și comerțul: Beijingul a reușit recent să obțină o victorie juridică după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele de 145% impuse anterior de Trump.

Taiwanul și „pârghia” materiilor prime

Aliații regionali ai Americii, precum Japonia și Taiwanul, urmăresc cu îngrijorare discuțiile. Există temeri că Xi Jinping ar putea profita de distragerea atenției SUA în Orientul Mijlociu pentru a obține concesii privind statutul Taiwanului.

Mai mult, China și-a demonstrat recent forța prin limitarea exporturilor de metale rare, materii prime esențiale pentru tehnologia avansată. Această mișcare a transmis un mesaj clar Washingtonului: Beijingul deține pârghii economice critice și este dispus să le folosească.

„China crede că este o putere atât de mare încât nu mai trebuie să intre în jocul tranzacțional al lui Trump. Consideră că poate învinge SUA la propriul joc”, afirmă Shen Dingli, cercetător în relații internaționale din Shanghai.

O diplomație fără așteptări

Spre deosebire de vizita din 2017, când Xi a închis Orașul Interzis special pentru oaspeții americani, așteptările actuale sunt minime. Lipsa unor pregătiri diplomatice intense între cele două guverne înainte de summit indică faptul că un comunicat comun substanțial este puțin probabil.

Liderul chinez trebuie să demonstreze elitelor de la Beijing că poate gestiona relația cu cel mai important rival al Chinei.

China se confruntă cu o încetinire economică și are nevoie de un mediu comercial extern stabil pentru a evita o recesiune prelungită, mai ales în contextul blocadei strâmtorii Ormuz din cauza războiului din Iran amenință securitatea energetică a Chinei.

Deși Beijingul respinge oficial conceptul de „G2” (o lume condusă de două superputeri), acțiunile sale indică faptul că se consideră acum un egal al Statelor Unite în gestionarea afacerilor globale. Într-un an 2026 care se anunță a fi definitoriu pentru relațiile bilaterale, întâlnirea de săptămâna aceasta este mai degrabă un test de rezistență decât un nou început.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Dacă faci asta dimineața, înainte de ora 11, trandafirii vor înflori spectaculos toată vara. Trucul simplu folosit de grădinarii experimentați
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Ni s-a „stins lumina” în fața lui Cristi Chivu! Cum a ajuns presa din România să fie invizibilă la întâlnirea cu antrenorul lui Inter
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Pericolul ascuns din produsele dietetice și fără zahăr. Ingredientul care poate provoca steatoză hepatică severă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin pregătește cea mai puternică rachetă balistică din lume. Sarmat sau ”Satana 2” va fi trimisă într-o zonă critică
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul