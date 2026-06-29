Video Macron a reapărut cu celebrii ochelari de aviatori. Motivul invocat de Palatul Élysée

Președintele francez Emmanuel Macron a reapărut luni purtând celebrii ochelari de aviator care au făcut furori la Forumul de la Davos și pe care îi purtase din cauza unei probleme oculare.

Macron a fost văzut purtând ochelarii cu lentile albastre pe treptele Palatului Élysée, în timp ce îl întâmpina pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, potrivit AFP.

Totuși, alegerea accesoriului nu a fost motivată de soarele de la prânz din Paris, ci din nou de „o problemă oculară”, au precizat membrii echipei sale, fără a oferi detalii suplimentare.

Președintele a continuat să poarte ochelarii de soare și în timpul unei ceremonii de semnare desfășurate în interiorul palatului prezidențial, alături de sultan, dar și ulterior, la un hotel, în cadrul unui forum economic franco-omanez.

Ochelarii de tip aviator au devenit virali după ce Macron i-a purtat la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, în timpul unui discurs în care i-a răspuns lui Donald Trump cu expresia în engleză „for sure” („bineînțeles” ).

Atunci, el a afirmat că Europa trebuie să se opună „bătăușilor” și să devină „mult mai puternică și mai autonomă”, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de planurile lui Trump privind Groenlanda.

Chiar Donald Trump a alimentat valul de glume, ironizându-l pe Macron pentru ochelarii de aviator: „L-am văzut cumva făcând pe durul” cu acei „ochelari frumoși”.

După Davos, cererea pentru ochelarii Henry Jullien a blocat site-ul producătorului francez, iar un producător de vin a lansat o sticlă de rosé a cărei etichetă includea ochelari de aviator, o cravată și mesajul „For Sure”.

Prim-ministrul britanic în funcție, Keir Starmer, a intrat în valul de popularitate și a publicat un poster în stil „Top Gun”, în care apărea alături de Macron, ambii îmbrăcați ca piloți de vânătoare.