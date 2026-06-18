Cum a reușit Macron să obțină sprijinul lui Trump pentru Ucraina la summitul G7

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a obținut o victorie diplomatică neașteptată la summitul G7 desfășurat în Franța, reușind să îl convingă pe președintele american Donald Trump să susțină o declarație comună de sprijin pentru Ucraina.

Potrivit unor oficiali prezenți la reuniune, unul dintre momentele decisive a avut loc marți, când președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a arătat lui Trump fotografii cu Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev, avariată în urma unui atac aerian rusesc.

Surse diplomatice au declarat că imaginile cu domurile aurite ale monumentului istoric în flăcări l-au impresionat pe liderul american. Un oficial G7, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat că Trump a părut „sincer emoționat” de ceea ce a văzut, scrie politico.eu.

Strategia diplomatică a Franței

Deși Zelenski a fost cel care a prezentat imaginile, diplomații europeni spun că Emmanuel Macron a avut un rol central în organizarea discuțiilor și în definirea mesajelor adresate președintelui american.

Înaintea summitului, așteptările erau modeste. Numeroși oficiali considerau că simpla participare a lui Trump până la finalul reuniunii ar reprezenta un succes diplomatic. În schimb, liderii G7 au reușit să obțină sprijinul Washingtonului pentru o declarație comună privind Ucraina și pentru măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

Potrivit unor diplomați europeni, Macron și ceilalți lideri occidentali au adaptat mesajele astfel încât să se potrivească viziunii lui Trump asupra relațiilor internaționale, accentuând faptul că Ucraina rezistă pe front, în timp ce Rusia întâmpină dificultăți militare.

La o cină oficială desfășurată luni seară pe malul Lacului Geneva, liderii G7 au discutat îndelung despre conflictul din Ucraina și despre situația din Orientul Mijlociu. În același timp, aceștia au apreciat acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran, un subiect pe care Trump îl consideră una dintre realizările majore ale administrației sale.

O declarație comună de sprijin pentru Kiev

Rezultatul discuțiilor a fost adoptarea unei declarații comune în care statele G7 își reafirmă sprijinul pentru Ucraina.

Documentul prevede continuarea asistenței militare și susține noi sancțiuni împotriva Rusiei. Liderii occidentali au salutat, de asemenea, ceea ce au descris drept un „nou impuls” al forțelor ucrainene pe câmpul de luptă.

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Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că evoluțiile recente indică o schimbare în favoarea Ucrainei, în timp ce premierul canadian Mark Carney a afirmat că poziția Statelor Unite în cadrul negocierilor a devenit „mai realistă” în raport cu situația de pe teren.

Relația complicată dintre Macron și Trump

Succesul diplomatic al Franței vine după luni de eforturi depuse de Emmanuel Macron pentru a menține un dialog constructiv cu liderul american.

Președintele francez a adaptat inclusiv organizarea summitului pentru a răspunde preferințelor lui Trump. Data reuniunii a fost modificată, lista invitaților a fost ajustată, iar liderul american a fost primit la un dineu oficial organizat la Palatul Versailles.

În timpul summitului, oficialii francezi au evitat să amplifice tensiunile generate de comentariile lui Trump, inclusiv afirmația acestuia potrivit căreia este „șeful” în probleme economice.

Macron respinge însă ideea că succesul summitului s-ar datora exclusiv unei abordări conciliatoare. El a declarat că și-a menținut pozițiile privind subiectele sensibile, inclusiv integritatea teritorială a Ucrainei și disputa referitoare la Groenlanda.

„Am fost consecvent și clar în ultimele luni, fie la Washington, fie la Davos”, a spus liderul francez.

Un succes fragil

Diplomații europeni avertizează însă că rezultatele summitului ar putea fi temporare.

Mai mulți oficiali au remarcat că pozițiile lui Donald Trump în politica externă s-au schimbat frecvent în trecut și că nu există garanții că actuala susținere pentru Ucraina va rămâne neschimbată.

Înainte de reuniune, Trump amenințase din nou cu introducerea unor taxe vamale de 100% pentru vinurile franceze, pe fondul disputelor comerciale dintre Washington și Paris.

Cu toate acestea, summitul s-a încheiat într-o notă pozitivă pentru gazde. Donald Trump l-a lăudat public pe Emmanuel Macron, spunând că liderul francez „a făcut o treabă excelentă”.

La plecare, președintele american a glumit că există totuși un subiect important pe care nu l-a discutat suficient cu omologul său francez.

„Nu am vorbit despre Groenlanda. Ar fi trebuit să vorbim despre Groenlanda”, a declarat Trump.