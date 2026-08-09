 Președinta Bulgariei propune o reuniune a statelor de la Marea Neagră după explozia unei drone pe teritoriul țării sale. Fără Rusia la masa discuțiilor | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președinta Bulgariei propune o reuniune a statelor de la Marea Neagră după explozia unei drone pe teritoriul țării sale. Fără Rusia la masa discuțiilor

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, propune organizarea unei reuniuni a statelor din regiunea Mării Negre, fără participarea Rusiei, pentru protejarea rutelor maritime.

Iliana Iotova
Iliana Iotova, președinta Bulgariei FOTO: X/China News

"Bulgaria este interesată ca rutele din Marea Neagră să fie sigure. Suferim pierderi economice și financiare și cred că și celelalte state ar fi de acord cu organizarea unei asemenea reuniuni. De ce să nu fie Bulgaria inițiatoarea?", a declarat Iliana Iotova, scrie BNT News.

Propunerea a fost făcută în prima reacție publică a președintei după explozia dronei de lângă Kardam. Într-o declarație acordată jurnaliștilor la Varna, aceasta a precizat că așteaptă rapoartele serviciilor pentru a se stabili tipul aparatului, scopul său și dacă drona a ajuns intenționat în zonă sau s-a abătut de la traseu.

Iotova a precizat că ține legătura permanent cu Consiliul de Miniștri și că există o coordonare continuă cu toate serviciile implicate. Șeful Apărării din Bulgaria ține legătura cu partenerii săi din România și Ucraina pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

Președinta i-a felicitat pe membrii echipelor care au ajuns primii la locul exploziei și au intervenit pentru protejarea populației. Ea a subliniat că siguranța cetățenilor este prioritară și a cerut ca incidentul să nu fie exploatat politic.

"Sunt dezamăgită de modul în care acest incident este folosit în scopuri politice primitive. Pentru mine, cel mai important lucru este siguranța cetățenilor bulgari", a afirmat Iotova.

Lidera de la Sofia a vorbit și despre vulnerabilitățile Bulgariei în fața amenințărilor reprezentate de drone. Ea a amintit că cel puțin două reuniuni ale Consiliului Consultativ au fost dedicate situației armatei și a precizat că forul va fi convocat din nou atunci când vor exista motive concrete.

"Avem multe lacune în privința sistemelor capabile să combată dronele, iar aceste aparate devin din ce în ce mai performante. Consider că statul bulgar trebuie să facă tot posibilul pentru a sprijini companiile care produc asemenea sisteme", a declarat Iliana Iotova.

Președinta a dat asigurări că obiectivele strategice ale Bulgariei sunt protejate, dar a subliniat că sistemul de apărare are nevoie de reforme. În același timp, Iotova a pledat pentru intensificarea demersurilor diplomatice în vederea încheierii războiului din Ucraina.

"Bulgaria trebuie să participe la o presiune diplomatică puternică pentru găsirea unei soluții pașnice în Ucraina. În fiecare zi ne putem confrunta cu incidente similare", a avertizat președinta Bulgariei.

O dronă a pătruns în Bulgaria dinspre România și a explodat

O dronă a pătruns sâmbătă dimineață, 8 august, în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar. MApN a transmis că sistemele sale de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. Între timp, ambasadoarea Ucrainei la Sofia a fost convocată la Ministerul bulgar de Externe.

Premierul bulgar a precizat că au fost luate măsuri, iar zona a fost izolată. Nu s-au înregistrat victime şi nici pagube la infrastructură, potrivit BNR News.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat premieurl bulgar Rumen Radev.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă s-a prăbușit în țara vecină. Primele imagini de la fața locului
gandul.ro
image
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
fanatik.ro
image
Seceta afectează și alte ape din Europa, nu doar Dunărea: Tibrul a ajuns la un minim istoric pentru ultimii 15 ani
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
digisport.ro
image
De ce roșiile din grădina ta au coaja prea groasă. Cum poți evita ușor această problemă
click.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
observatornews.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!
cancan.ro
image
Care pensionari au dreptul la pensie suplimentară? Trebuie depusă cerere să o primești? Despre ce sume vorbim?
newsweek.ro
image
FOTO. „Doar o fată în bikini”. Rivala Anei Bărbosu s-a pozat în costum de baie
prosport.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați
playtech.ro
image
Ionuț Luțu, pe banca FSCB? Ce a postat mâna dreaptă a lui Gigi Becali pe TikTok
fanatik.ro
image
Marea Britanie ar putea plăti cu armele nucleare intrarea în piața unică UE. Propunerea depusă pe masa noului premier: „Nu e doar o afacere egoistă”
ziare.com
image
Au apărut imaginile: Darius Olaru, gol de autor în Belgia! Comentatorii: "Nu se poate așa ceva"
digisport.ro
image
Multe metode populare de a alunga țânțarii nu funcționează. Avertismentul venit din partea experților
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată locuința de vis în care stă Ilinca Vandici la Monaco în timpul vacanței. Luxul e în starea lui pură. Totul arată ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot primi a 13-a pensie, dar și o pensie minimă de 600 de euro. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”
click.ro
image
Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”
click.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
regele Felipe regina Letizia Sofia și Leonor profimedia 1115739353 jpg
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă
okmagazine.ro
Resturile avionului Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 (© Miklós Telegdi / Azopan CC BY-NC-ND 4.0)
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă