Scafandrii italieni au descoperit epava unei nave romane în largul Siciliei, plină până la refuz cu sute de amfore în stare foarte bună, folosite probabil pentru transportul vinului.

Epava, veche de cel puţin 2.100 de ani, a fost descrisă de ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, drept „una dintre cele mai importante descoperiri recente din domeniul arheologiei subacvatice” şi a fost găsită la cinci kilometri în largul oraşului Mazara del Vallo, în vestul Siciliei.

Scafandrii de la unitatea de protecţie a patrimoniului cultural a poliţiei din Palermo au relatat sâmbătă că au localizat nava, despre care se estimează că datează dintr-o perioadă cuprinsă între secolele al II-lea şi al I-lea î.H, la o adâncime de 46 de metri, graţie unei informaţii furnizate de pescari, scrie News.

Într-o postare pe Instagram însoţită de un videoclip al descoperirii, pescarul subacvatic Giacomo De Mola a povestit că a dat întâmplător peste epavă: „Vizibilitatea nu era tocmai cea mai bună… M-am apropiat. Şi mi s-a tăiat respiraţia. Sub picioarele mele se întindea o imensă suprafaţă acoperită de amfore”, a relatat el.

Nava avea 21 de metri lungime şi 6 metri lăţime, potrivit presei locale. Transporta în principal amfore de tip Dressel 1A, mari şi cilindrice, care erau folosite în general pentru transportul vinului.