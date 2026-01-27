Video „Bonjour”. Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză

Premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză, în cadrul spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra.

Într-un clip publicat pe TikTok, Starmer primește o pereche de ochelari și apoi salută în franceză, imitând gestul lui Macron de săptămâna trecută de la Davos.

În postare, Starmer l-a etichetat pe președintele francez și a adăugat legenda „Talk to me, Goose”, o referire la filmul Top Gun, care a popularizat stilul de ochelari aviator, scrie telegraph.

Momentul a stârnit aplauze și hohote de râs în public, iar Starmer a glumit că ar putea purta ochelarii și la summituri, dar că are nevoie de cei obișnuiți pentru a vedea în Parlament.

Ironia vine într-un moment dificil pentru premier, care se confruntă cu cea mai serioasă provocare a conducerii sale de până acum.

Recent, un grup de zece membri ai Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist, inclusiv Starmer, i-a refuzat lui Andy Burnham permisiunea de a candida în alegerile parțiale din Greater Manchester.

Burnham, primarul orașului Manchester, este considerat un posibil rival care ar putea să-i ia locul în fruntea partidului.

Potrivit publicației citate, speculațiile privind o eventuală schimbare de conducere au apărut în contextul scăderii Partidului Laburist în sondaje.

Un studiu recent realizat pentru The Telegraph plasează partidul pe locul trei la nivel național, după Reform și Conservatori, ceea ce pune presiune suplimentară pe Starmer înaintea alegerilor locale și parlamentare din mai.