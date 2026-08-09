Premiată pentru întreaga carieră la ediția 25 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), una dintre marile dive ale cinematografiei europene privește în urmă la cele peste cinci decenii petrecute pe platourile de filmare, alături de nume precum Alain Delon, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, Adriano Celentano și Sylvester Stallone.

Într-un interviu exclusiv acordat „Weekend Adevărul“, actrița vorbește despre întâmplarea care i-a schimbat destinul la doar 14 ani, despre actoria învățată direct pe platou, fără școală de specialitate, despre diferențele dintre Hollywood și cinemaul european, dar și despre întâlnirile care i-au marcat cariera și felul în care frumusețea, disciplina și imaginația au însoțit-o de-a lungul unei vieți dedicate filmului.

Una dintre cele mai frumoase actrițe italiene ale tuturor timpurilor s-a născut la Roma, în primăvara lui 1955, în familia lui Mario Rivelli, un jurnalist napolitan, și a sculptoriței estoniene Ilse Renate Krause. Pe certificatul de naștere scrie Francesca Romana Rivelli, însă întreaga lume o cunoaște drept Ornella Muti.

Ea a intrat în lumea cinematografiei la vârsta de 14 ani, aproape din întâmplare, cu filmul lui Damiano Damiani – regizorul care i-a dat și numele de scenă – „La moglie più bella“ („Soția cea mai frumoasă“). Și-a însoțit la casting sora mai mare și a ajuns să fie aleasă în primul rol al vieții ei. Cu ocazia turnării filmului, în care joacă o tânără fată din Sicilia care se împotrivește cutumei învechite privind mariajul într-o Italie patriarhală, și-a întâlnit și primul soț, Alessio Orano, chiar personajul principal al peliculei.

Actrița mărturisește pentru „Weekend Adevărul“ că acest prim rol a avut un mare impact în destinul ei: „Am crezut că voi face acest film și mă voi întoarce la școală, dar am fost chemată pentru încă un film, apoi pentru încă unul, așa că nu m-am mai întors niciodată la viața mea dinainte“. Au urmat însă peste 100 de filme și zeci de artiști importanți cu care a avut ocazia să lucreze. „Colaborarea cu Marco Ferreri a însemnat trecerea la filmele de autor. Apoi, au urmat colaborările cu Celentano și cu Citto Maselli. Fiecare regizor cu care am lucrat a dat o schimbare carierei mele. Desigur, am ales ceea ce făceam. Nu am acceptat pur și simplu orice. Întotdeauna m-am gândit la ce roluri am ales și de ce“.

Cele două fețe ale măștii

Fără a avea studii formale de actorie, Ornella a învățat profesia la locul de muncă, observându-și colegii pe platoul de filmare. Prima persoană care a impresionat-o profund și care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cunoscutul Ugo Tognazzi, care a ghidat-o când era nesigură și nu știa cum să se adapteze vieții în fața, dar și în spatele camerelor de filmare. „Nu aveam școală, nu am învățat să joc, așa că de multe ori mă gândeam: «Dumnezeule, cum aș putea face asta?». El se uita la mine, venea și-mi dădea sfaturi. Era foarte apropiat de mine. De fapt, am devenit prieteni foarte buni“, își aduce aminte Ornella despre rolul pe care l-a jucat în cariera ei marele actor al comediei italiene.

Nu de puține ori, în cinematografie, actorii și-au adus propriile trăiri și sentimente din viața personală și le-au amestecat în portretul personajelor. Ornella însă intră într-o altă categorie: „Ca actor, nu trebuie să ai genul acesta de gânduri. De fapt, ar trebui să ne îndepărtăm de persoana noastră și să intrăm într-un alt univers“. Actrița pune mare preț pe imaginație, considerând-o esențială pentru a construi lumea personajului dintr-un scenariu: „Trebuie să ai o imaginație vastă ca să fii un actor sau o actriță bună. Eu îmi imaginam cum aș juca rolul și de ce l-aș juca în felul acesta“.

Artista consideră că un actor trebuie să fie versatil, capabil să treacă de la dramă la comedie: „De aceea, simbolul filmului este format din două măști, una care zâmbește, cealaltă care plânge, pentru că aceasta este provocarea noastră“, explică ea. Dincolo de imaginație și de propria implicare în crearea personajului, actrița a mizat foarte mult și pe interacțiunile profunde cu regizorul pentru a înțelege ce se află în spatele unei scene, astfel că fiecare proiect nou pe care-l face este o provocare pentru ea.

De la cine înveți când ești acasă

De-a lungul carierei de peste 50 de ani, Ornella Muti a jucat alături de artiști celebri atât internaționali, cât și din Italia, de la care a încercat să „fure“ secrete. Cel mai cunoscut și mai îndrăgit exemplu din Peninsulă este Adriano Celentano. Ei au jucat înmpreună în două comedii romantice de la începutul anilor ’80, ambele în regia și cu scenariul lui Franco Castellano și al lui Giuseppe Moccia: „Il bisbetico domato“ și „Innamorato pazzo“. „Adriano Celentano nu este exemplul potrivit dacă vorbim de actorii de la care am învățat. Am jucat alături de el în două comedii și... Adriano este Adriano. Nu am putut învăța nimic din stilul lui de actorie pentru că el îl interpreta, în mare măsură, pe Adriano Celentano însuși. Așa era el cu adevărat, se juca pe el însuși“, explică ea.

Experiențele cu actori internaționali celebri au dus-o la un alt nivel. „Când ajungi pe platou știind că vei juca cu un actor uriaș, cum ar fi Alain Delon sau Jeremy Irons, există un moment de emoție: «E adevărat, oare?». Întotdeauna am pățit asta, desigur. Dacă nu aș fi simțit asta, mi-aș fi pierdut emoțiile și nu pot să joc altfel, trebuie să-mi trăiesc emoțiile. Dar apoi, când începi să lucrezi, această trăire se pierde pentru că actorul este acolo, începi să lucrezi și începe altceva. Dar, desigur, înveți multe: vezi cum gestionează munca, cum livrează rolurile, cum abordează rolurile, cum vorbesc despre muncă cu regizorul. Este întotdeauna o lecție de învățat de la ei, dar viața îți dă o lecție în fiecare zi“.

Filmul pe Canalul Mânecii

Italianca a împărțit de câteva ori platoul de filmare cu șarmantul Alain Delon: în thrillerul polițist „Mort d'un pourri“ (1977, r. Georges Lautner), în „Swann in love“ (1984, r. Volker Schlöndorff), filmul franco-german bazat pe seria lui Marcel Proust „În căutarea timpului pierdut“, și în filmul de aventură „Le lion“ (2003, r. José Pinheiro). Despre actorul francez, ea spune că „a fost o persoană minunată, dar a fost un pic dificilă. Poate de-a lungul anilor a devenit mai dificil. Era foarte exigent. Dar apoi, când eram pe platou și lucram cu el, restul rămânea în spatele ușii. Fie că era supărat pe cineva din echipa de filmare sau alte probleme dispăreau atunci când camerele începeau să filmeaze. Apoi, totul era bine“.

Din țara care a inventat filmul, Ornella a mai jucat și cu Gérard Depardieu, în drama franco-italiană „The Last Woman“ („La dernière femme“, 1976, r. Marco Ferreri). „Gérard Depardieu a fost foarte prietenos cu mine“, își amintește actrița: „A fost foarte generos. Este o persoană generoasă, în actorie, în viață. Îmi pare rău să aud toate acuzațiile care i se aduc. Dar nu pot spune că este sau nu este adevărat. Nu știu. Nu vreau să intru în astfel de detalii. Dar îmi pare rău pentru el pentru că este un actor minunat“.

De asemenea, Ornella Muti a avut ocazia să joace și alături de Jeremy Irons, în „Swann in love“. Experiența cu câștigătorul triplei regale Oscar, Emmy și Tony „a fost „minunată, cu adevărat minunată. Este un gentleman englez minunat. Este într-adevăr foarte britanic. Odată eram pe cale să filmăm într-o trăsură și trebuia să ajungem la locul de filmare și am spus «wow, what a cute building!» (n.r. – ce clădire drăguță). El s-a uitat la mine și a zis: «nu spui niciodată drăguț. Drăguț este un cuvânt american atât de vulgar». Asta pentru că în Anglia vorbesc engleză mai bine decât în SUA“, a rememorat ea. Dintre toți marii actori alături de care a avut ocazia să joacă, Ornella mărturisește că Jeremy Irons este cel care se potrivește cel mai bine cu energia și stilul ei.

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Familia filmului european

Rolurile au purtat-o și peste Ocean, pe platourile de filmare din California și Florida, unde a filmat „Oscar“ (1991, r. John Landis) alături de Sylverster Stallone. „Cu el a fost de asemenea greu uneori pentru că este o vedetă. Vedetele americane sunt foarte diferite de cele europene. Sunt vedete în fiecare minut. Dar când începe filmarea, poți fi cea mai mare vedetă din lume, acolo trebuie să joci și trebuie să interacționezi cu celălalt actor, așa că tot restul nu mai contează. El a insistat ca studioul să fie efectiv înghețat pentru că transpiră mult. Așa că am făcut două bronșite în timpul filmărilor pentru că era foarte frig. Uneori, trebuie să te descurci și cu genul acesta de lucruri“.

Experiența acumulată în colaborări cu regizori și actori din culturi cinematografice diferite i-a oferit Ornellei Muti o perspectivă privilegiată asupra lumii filmului. Întrebată cum sunt, de fapt, marile vedete atunci când camerele nu mai filmează și ce deosebește platourile europene de cele americane, actrița răspunde fără ezitare: „Sunt actori sau actrițe care sunt cu adevărat neplăcuți. Dar majoritatea, mai ales cei europeni, când camera se oprește, sunt oameni plăcuți. Aici este diferența față de cinematograful american, care este o industrie în care nimănui nu-i pasă cine ești în viața reală. În Europa și mai ales în Italia, cinematografia nu e percepută ca o industrie, chiar dacă, de fapt, asta este. Atmosfera este cumva artizanală în sens bun. Echipa este ca o familie“.

„Îmi place frumusețea. Este un dar pe care-l prețuiesc“

În 1994, în urma unui sondaj internațional realizat de revista „Class“, Ornella Muti a fost desemnată „Cea mai frumoasă femeie din lume“ – lucru care se observă cu ochiul liber și acum, când are 71 de ani. Ea privește relația cu propriul corp dincolo de standardele impuse de industrie, iar grija față de sănătate și aspectul fizic nu o consideră o restricție, ci consecvență și respect față de un dar pe care, spune ea, nu ar trebui să-l irosești: „Nu am o dietă, ci am un stil de a mânca sănătos. Nu privesc asta ca pe un sacrificiu. E modul meu de viață. Unor actrițe nu le pasă, dar mie îmi pasă. Îmi place frumusețea. Cred că dacă ai acest dar, trebuie să-l prețuiești și să încerci să-l menții cât de mult poți“. Muti recunoaște că frumusețea i-a influențat cariera și admite că de multe ori imaginea ei a precedat talentul, fiind aleasă uneori doar pentru frumusețe: „A fost o mare provocare pentru mine, pentru că apoi a trebuit să demonstrez că pot oferi mai mult“.

Fără mâncare „alla nonna“

Actrița urmează un regim de viață foarte strict pentru a se menține sănătoasă: practică postul intermitent timp de 16 până la 18 ore zilnic. Întotdeauna a fost atentă cu ceea ce a mâncat, iar când a ajuns în SUA, unde a locuit timp de mai mulți ani, a devenit mai conștientă de ceea ce consuma. „Am grijă de mine, nu beau alcool, încerc să trăiesc sănătos. Locuiesc la țară, îmi place să am energii bune în jurul meu. Țin post intermitent 16-18 ore pe zi, apoi, timp de câteva ore, consum doar fructe, iar spre finalul zilei iau o singură masă, care nu are gluten. Mănânc simplu: orez integral, paste, salate de legume și încerc să mănânc foarte puțin“.

Deși îi este dor de pizza și de celebrele paste italiene, preferă să mănânce mai puțin din aceste delicii și să pună pe primul loc sănătatea, deși acesta este un lucru atipic în Italia. „Trebuie să înțelegem că a mânca nu înseamnă a petrece. În Italia, a mânca înseamnă a petrece tot timpul și asta e greșit, pentru că mâncăm ca să ne hrănim. Mâncarea e ca și cum ai bea apă; bem apă pentru că trebuie să ne hidratăm și de aceea mâncăm, ca să stăm în picioare. Omul nu e făcut să mănânce așa cum face omul modern“.

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Ornella crede că fiecare tip de muncă cere un sacrificiu. „Dacă lucrezi, trebuie să sacrifici ceva. Eu mi-am sacrificat tinerețea, cu siguranță – nu prea am avut viață de adolescentă, cu prietenii și cu tot ce presupune aceasta. Apoi, am devenit mamă foarte curând. Așa că asta am sacrificat. Uneori îmi sacrific viața privată. Uneori îmi sacrific copiii. Dar asta se întâmplă când ești femeie și vrei să ai o viață normală“, mărturisește ea. Crede că pentru bărbați este mai ușor pentru că pentru ei este acceptabil să lucreze de dimineața până seara: „Pentru femei este mai greu. Noi mergem acasă. Avem o familie. Avem o casă de condus“.

Viață dublă

Artista mărturisește că a avut întotdeauna o viață dublă, diferită de a celorlalte vedete de film. „Nu puteam merge la petreceri, la diferite cine și evenimente decât dacă era foarte important. Eu am avut o viață dublă: pe lângă cea de actriță, rolul de mamă l-am luat foarte în serios. Aveam copiii și trebuia să le dau din timpul meu. N-aș fi vrut să aud de la ei: «nu erai niciodată acasă» pentru că făceam eforturi mari pentru a fi acasă. Când filmam la Paris și nu-i puteam lua cu mine de la școală, seara, luam avionul ca să ajung acasă“.

Pentru Ornella Muti, familia reprezintă viața reală, în timp ce actoria este doar un loc de muncă. Pe cât posibil, și-a dus copiii cu ea peste tot pe unde a filmat. „I-am dat la o școală americană, pentru că oriunde mergeam, găseam o școală unde se vorbea engleză. Nu găseam însă o școală italiană. Știu că pentru ei a fost uneori foarte greu pentru că îi duceam la diferite școli să studieze. Dar întotdeauna am simțit că menținerea familiei unite a fost esențială și de aceea am preferat să-i iau cu mine“.

Familia a ajutat-o să rămână cu picioarele pe pământ indiferent de succesul profesional. „Am încercat cu disperare să le dau cât mai mult posibil copiilor, nepoților mei, pentru că mi-i doream, chiar voiam să am o familie. După ce ai copii, nu poți spune: «Ei bine, acum m-am răzgândit, nu te mai vreau, îmi pare rău». Nu poți face asta, așa că familia va fi întotdeauna primul și cel mai important lucru al meu în viață. Asta este viața mea reală, restul este muncă, nu vreau să spun superficială, pentru că nu vreau să răpesc nimic din importanța ei, pentru că asta ar însemna să răpesc din carieră, din munca mea. Munca e minunată, e uimitoare, dar este ca un val, vine cu succese și cu eșecuri, și dacă continui să te atașezi de muncă, mai ales pentru femei, vei avea un sentiment de tristețe la un moment dat. Familia îți dă stabilitate, îți dă rădăcini, este un loc unde poți să te refugiezi“, concluzionează actriţa.

Ornella Muti, care a jucat în peste 100 de filme și, în același timp, a reușit să-și țină aproape cei trei copii – chiar și acum, la 71 de ani, aceștia locuiesc împreună cu ea –, a demonstrat că e posibil să ai o carieră extraordinară și să fii şi o mamă devotată.