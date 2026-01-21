Trump, ironii la Davos despre ochelarii lui Macron: „Ce naiba s-a întâmplat?”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, făcând referire la faptul că liderul de la Élysée a apărut în public purtând ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare, relatează Politico.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat? Vrea să pară dur”, a declarat Trump în fața participanților la summit, stârnind reacții în sală. Comentariul a fost făcut în contextul în care Macron a fost văzut în ultimele zile purtând ochelari de soare de tip aviator, inclusiv în timpul unor apariții oficiale.

Potrivit autorităților franceze, președintele Emmanuel Macron suferă de o ruptură minoră a unui vas de sânge la nivelul ochiului, o afecțiune considerată inofensivă. Liderul francez a făcut el însuși referire la acest aspect în discursul său de Anul Nou adresat forțelor armate, cerându-le să îi ierte „aspectul inestetic” și glumind pe seama situației. Macron a spus că apariția sa ar putea fi interpretată drept o trimitere neintenționată la „Ochiul Tigrului”, o aluzie la celebra melodie din filmul „Rocky III”, subliniind că este, de fapt, un „semn de determinare”.

În ciuda ironiei, Donald Trump a afirmat că îl apreciază pe președintele francez. „Îmi place de el, chiar îmi place. Greu de crezut, nu-i așa?”, a spus liderul american, înainte de a lansa însă acuzații dure la adresa Franței în ceea ce privește politica prețurilor la medicamentele eliberate pe bază de rețetă.

Trump a susținut că Franța ar fi „înșelat” Statele Unite timp de peste 30 de ani prin menținerea unor prețuri scăzute la medicamente, pe seama pieței americane. El a relatat o conversație cu Emmanuel Macron în care l-ar fi presat să majoreze aceste prețuri, amenințând, în caz contrar, cu introducerea unor tarife vamale ridicate.

„Dacă nu o faceți, voi aplica o taxă de 25% pe tot ceea ce vindeți Statelor Unite și o taxă de 100% pe vinurile și șampaniile voastre”, a afirmat Trump, imitând ulterior un presupus răspuns al lui Macron: „Nu, nu, Donald, o voi face. O voi face”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde liderul american a abordat mai multe subiecte legate de comerț, relații internaționale și politica economică globală.