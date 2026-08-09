Doi alpiniști germani, tată și fiu, ambii salvatori montani, au fost recuperați sâmbătă de salvamontiștii prahoveni după ce au rămas blocați în Peretele Văii Albe din Munții Bucegi, una dintre cele mai dificile zone de alpinism din România. Operațiunea a fost extrem de complicată și a implicat un elicopter venit de la Târgu Mureș, precum și utilizarea, în premieră națională, a sistemului Lezard pentru o salvare aeriană direct din perete.

sursa video: Salvamont Prahova

Imaginile surprinse de camerele montate pe căștile celor doi salvamontiști prahoveni implicați în intervenție arată cât de dificilă a fost misiunea. Elicopterul a fost nevoit să opereze la mică distanță de peretele de stâncă, în timp ce salvatorii au fost coborâți în gol cu troliul pentru a ajunge la cei doi alpiniști.

Cei doi cetățeni germani nu erau, însă, turiști obișnuiți. Tatăl și fiul sunt, la rândul lor, salvatori montani, iar după ce au fost recuperați le-au mărturisit salvamontiștilor români că nu se așteptau ca în România să fie posibile astfel de intervenții aeriene.

„Nu ar fi crezut că în România se fac asemenea salvări cu elicopterul, poate doar în Elveția”, a povestit salvamontistul prahovean Sergiu Frusinoiu.

„We're evolving” („Evoluăm”), a răspuns salvatorul român.

O intervenție extrem de dificilă

Salvamont Prahova a anunțat că intervenția a fost una deosebit de complexă. Pentru recuperarea celor doi alpiniști a fost solicitat sprijinul elicopterului 337 de la Târgu Mureș.

Salvamontiștii Sergiu Frusinoiu și Andrei Dascău au fost transportați cu aeronava către zona incidentului. Primul salvator a fost inserat în perete prin troliere.

„Elicopterul foarte aproape de perete, solicitând piloții, cablul troliului foarte lung, solicitând trolistul și zona foarte îngustă, mai degrabă o grotă în care trebuia să intru perfect ca să reușim”, a povestit Sergiu Frusinoiu.

Salvatorul a reușit să ajungă la cei doi alpiniști și să conecteze sistemul Lezard, după care a început pregătirea pentru evacuare.

Planul inițial a fost însă dat peste cap de schimbarea bruscă a vremii.

„Începe ploaia. Mocănească. Cât să își facă loc până în cele mai umbrite zone ale corpului în timp ce dau găuri cu bormașina și construiesc amaraje pe sunete de tunete. După multă muncă și manevre tehnice, reușesc să îi aduc pe cei doi în siguranță la baza peretelui, moment în care un superb curcubeu își face apariția și ploaia se oprește. Elicopterul poate lucra din nou și așa colegul Andrei este troliat și extrage prima victimă, rămânându-mi sarcina de a ieși cu cea de-a doua”, a relatat Sergiu.

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Premieră națională în Bucegi

Salvamont Prahova a anunțat că intervenția reprezintă o premieră națională, fiind prima salvare aeriană realizată direct dintr-un perete de stâncă cu ajutorul sistemului Lezard.

„Cu această intervenție, am bifat și o premieră națională, fiind prima salvare aero din perete, realizată cu utilizarea sistemului Lezard. Mulțumim echipajului elicopterului 337 de la Târgu Mureș pentru profesionalism și buna colaborare”, au transmis salvamontiștii prahoveni.

Cei doi alpiniști germani au fost recuperați și transportați la Baza Salvamont Prahova de la Cota 1400.

Pentru Sergiu Frusinoiu, intervenția a avut și o semnificație personală. Salvamontistul lucrează de șapte ani în cadrul Salvamont Prahova și spune că, după ani de pregătire și antrenamente, a reușit să-și îndeplinească un vis: să participe la o salvare în Peretele Văii Albe.

„Un mesaj primit de la un coleg îmi spune: «Ți-ai îndeplinit visul să faci salvare din Peretele Văii Albe» și asta a descris exact ce simt. Deși se simte ca o destinație, după ani de pregătire personală și antrenamente cu colegii, de fapt, e doar un început de drum”, a transmis salvamontistul.