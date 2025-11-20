„Lucrăm doar cu mâinile”. Cursa contracronometru a salvatorilor din Ternopil, unde 22 de oameni sunt încă sub dărâmături

În Ternopil, salvatorii continuă să sape în straturile de beton sfărâmat ale blocurilor lovite de rachetele rusești, într-o cursă în care fiecare minut cântărește cât o viață. Orașul trăiește una dintre cele mai negre zile ale sale: 26 de oameni au murit, între ei trei copii, iar 93 au fost răniți. Sub moloz se mai află cel puțin 22 de persoane, iar operațiunea de căutare nu s-a oprit nici măcar o clipă, scrie focus.ua.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că intervențiile au continuat în timpul nopții, cu echipe venite din nouă regiuni ale țării. Peste 230 de salvatori lucrează fără întrerupere, iar pe unele porțiuni pot acționa doar cu mâinile și lopețile, pentru că structurile distruse sunt atât de fragmentate încât utilajele grele ar pune vieți în pericol.

„Nu se știe unde sunt 22 de oameni. Căutările continuă. Distrugerile sunt severe, iar echipele pot avansa doar manual”, a transmis Zelenski, mulțumindu-le salvatorilor, medicilor și polițiștilor care lucrează „aproape 24 de ore neîntrerupt”.

O noapte întreagă de muncă sub ruine

Datele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență confirmă magnitudinea intervenției: peste 700 de metri pătrați de dărâmături au fost deja îndepărtați, iar 46 de oameni au fost salvați. Între betoane, cabluri topite și bucăți de zidărie, salvatorii își strigă unii altora numele pentru a verifica dacă toată lumea e în siguranță, apoi strigă din nou — de data aceasta, în speranța ca cineva din moloz să răspundă.

Primarul orașului a anunțat măsuri rapide pentru familiile rămase fără acte: documentele pot fi reemise în regim prioritar.

„O viață întreagă distrusă în câteva secunde”

Interiorul unuia dintre blocuri arată ca o rană deschisă. Ministrul de Interne Ihor Klimenko, aflat la fața locului, a descris ceea ce a găsit:

„Am mers printre pereți arși. În fiecare apartament era o viață întreagă pe care Rusia a distrus-o într-o clipă.”

Două clădiri cu nouă etaje au fost lovite, iar într-una dintre ele distrugerile se întind de la etajul trei până la etajul nouă. Locatarii au încercat să sară de la etajele superioare pentru a scăpa de foc, a relatat Klimenko. 19 oameni au murit în incendiu, potrivit autorităților.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat că blocurile au fost lovite de rachete rusești H-101 lansate de avioane strategice din regiunile Vologda și Astrahan.

Trei zile de doliu. Aerul e de șase ori mai toxic

Administrația Militară Regională a anunțat trei zile de doliu, între 19 și 21 noiembrie. Drapelele au fost coborâte în bernă, iar toate evenimentele publice au fost anulate.

O altă veste sumbră: nivelul de substanțe toxice din aer a crescut la de șase ori limita normală, fiind generate de incendiile masive și de praful rezultat din prăbușirea clădirilor. Locuitorii au fost îndemnați să rămână în case.

Atacuri și incendii în toată țara

Ternopilul nu a fost singurul oraș lovit. În noaptea de 19 spre 20 noiembrie, Rusia a lansat 476 de drone și 48 de rachete, o ofensivă masivă care a provocat pene de curent în mai multe regiuni.

La Kiev, un apartament din sectorul Șevcenko a fost cuprins de flăcări după o explozie puternică. În rețelele sociale au apărut imagini cu locuința arzând, însă autoritățile nu au emis încă un raport oficial.

La Liov, o coloană uriașă de fum s-a ridicat la răsărit, după ce un depozit de anvelope a fost lovit. Nicio victimă nu a fost raportată, dar 900 de colete ale poștei ucrainene au fost distruse.

În Harkov, 46 de persoane au fost rănite, iar printre victime se află și două fete de 9 și 13 ani. Spitale, blocuri și o școală au fost avariate.

În regiunile Ivano-Frankivsk și Hmelnițki, atacurile au lovit infrastructura energetică. Aproape 2.000 de oameni au rămas fără curent. DTEK a raportat al cincilea atac asupra termocentralelor sale din octombrie până acum.

Salvatorii răniți în timp ce reparau rețeaua electrică

În Dnipropetrovsk, cinci lucrători de la o echipă de intervenție au fost răniți în timpul reparațiilor la o instalație energetică lovită anterior. Unul se află în stare gravă. Ceilalți patru au suferit răni provocate de șrapnel.

„Rusia lovește infrastructura în valuri: est, centru, vest”, a explicat șeful Ukrenergo, Vitali Zaicenko, avertizând că pentru prima dată în acest sezon, vestul țării va trece prin opriri temporare de energie.

„Munca nu se oprește”. Lupta salvatorilor continuă

În Ternopil, acolo unde orașul s-a transformat într-un labirint de betoane, fum și tăceri grele, salvatorii continuă să lucreze și astăzi, aplecați asupra ruinelor. Fiecare stingere a motoarelor e urmată de câteva clipe de liniște — momentul în care se ascultă dacă cineva mai bate cu palma în țevi, în ziduri, în resturile de mobilă îngropate sub ciment.

„Fiecare strigăt, fiecare sunet poate însemna un om în viață”, spun ei.