search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Comisia Europeană a prezentat un plan de apărare pentru a proteja „fiecare centimetru” al Europei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat, joi, „Foaia de parcurs pentru 2030 privind menținerea păcii – pregătirea pentru apărare”, un plan cuprinzător de consolidare a capabilităților europene de apărare.

Comisia Europeană a prezentat joi un plan de apărare FOTO Pixabay
Comisia Europeană a prezentat joi un plan de apărare FOTO Pixabay

„Amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și centimetru pătrat al teritoriului nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre. Foaia de parcurs privind apărarea de astăzi prezintă un plan clar, cu obiective comune și etape concrete pe calea noastră către 2030. Pentru că doar ceea ce se măsoară se face. Trecând de la planuri la acțiuni, foaia de parcurs propune patru inițiative emblematice europene: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european. Acest lucru ne va consolida industriile de apărare, va accelera producția și va menține sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Astfel cum a solicitat Consiliul European în iunie, foaia de parcurs privind apărarea prezintă obiective și etape clare pentru eliminarea lacunelor în materie de capabilități, accelerarea investițiilor în domeniul apărării în toate statele membre și orientarea progreselor UE către pregătirea deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării Europei înseamnă, de asemenea, să fim fermi alături de Ucraina, a precizat Executivul UE printr-un comunicat de presă.

Coaliție pentru capacitățire

Pentru a acționa rapid acolo unde o abordare comună este cea mai eficace, foaia de parcurs privind apărarea propune patru inițiative emblematice europene inițiale privind gradul de pregătire: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european.

Acestea vor consolida capacitatea Europei de a descuraja și apăra spațiul terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, contribuind în același timp în mod direct la obiectivele NATO în materie de capabilități.

Potrivit sursei citate, realizarea unei pregătiri depline peursntru apărare înseamnă asigurarea faptului că forțele armate ale statelor membre pot anticipa, se pot pregăti și pot răspunde la orice criză, inclusiv la conflictele de mare intensitate. Foaia de parcurs invită statele membre să finalizeze formarea de coaliții pentru capabilități în nouă domenii-cheie – pentru a elimina lacunele critice în materie de capabilități prin dezvoltare și achiziții publice comune.

Acestea sunt aer & amperi; apărare antirachetă; facilitatori strategici; mobilitatea militară; sisteme de artilerie; războiul cibernetic, IA, războiul electronic; rachete și amperi; muniții; drone și amplificatoare; contradrone; luptă la sol; și maritim.

Stimularea investițiilor în domeniul apărării

Eliminarea lacunelor necesită o industrie de apărare a UE care să poată furniza capabilitățile de care au nevoie statele membre la scara și viteza necesare. Comisia sugerează astfel că ar trebui exploatat întregul potențial al inovării în domeniul apărării, inclusiv soluțiile ucrainene.

Citește și: UE construiește un zid anti-drone până în 2027. Ce parte a sistemului va fi găzduită de România

"Reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării ar trebui asigurată, inclusiv prin reducerea dependențelor critice de materii prime și de alți factori de producție critici", se mai arată în comunicat.

De asemenea, Executivul UE precizează că o piață europeană simplificată și integrată a echipamentelor de apărare este esențială pentru extinderea producției, realizarea de economii de scară și stimularea inovării. Până în 2030, obiectivul este de a institui o piață veritabilă la nivelul UE, cu norme armonizate care să permită industriei să producă rezultate la viteză și volum. Comisia va urmări capacitatea industrială – începând cu apărarea antiaeriană și antirachetă, dronele și sistemele spațiale – pentru a se asigura că Europa poate răspunde celor mai urgente nevoi ale sale.

"Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe/Readiness 2030, un impuls major al investițiilor publice și private, care oferă statelor membre o mai mare flexibilitate financiară pentru a consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta această foaie de parcurs Consiliului European, inclusiv propunerile de proiecte emblematice paneuropene care vor orienta Europa către pregătirea deplină pentru apărare până în 2030", mai precizează comunicatul.

Potrivit acestuia, foaia de parcurs stabilește, de asemenea, planuri de instituire a unei zone de mobilitate militară la nivelul UE până în 2027, cu norme armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru a deplasa rapid trupe și echipamente în întreaga Europă. Dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, acest lucru va consolida capacitatea Europei de a răspunde rapid la crize.

Context

În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea albă comună pentru apărarea europeană – Pregătire pentru 2030, completată de Planul ReArm Europe/Pregătire pentru 2030 al Comisiei, un pachet ambițios de măsuri în domeniul apărării care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula o creștere bruscă a investițiilor în capabilitățile de apărare.

Activarea clauzei derogatorii naționale din Pactul de stabilitate și de creștere în scopuri de apărare, împreună cu împrumutul pentru Acțiunea de securitate pentru Europa (SAFE), formează coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Pregătire 2030, permițând statelor membre să își intensifice în mod substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.

În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs pentru a analiza progresele înregistrate cu privire la cartea albă și pentru a discuta următoarele etape ale punerii în aplicare a obiectivului său privind pregătirea pentru apărare.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
gandul.ro
image
Încă un sector din Transalpina se închide
mediafax.ro
image
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar
playtech.ro
image
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Doliu în lumea politică! Fostul deputat și fost preşedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a murit la 65 de ani
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
fantana jpg
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!