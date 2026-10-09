 Lovitură în dosarul Epstein: perchezițiile la două locuințe ale fostului prinț Andrew au fost declarate ilegale | adevarul.ro
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Lovitură în dosarul Epstein: perchezițiile la două locuințe ale fostului prinț Andrew au fost declarate ilegale

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Înalta Curte din Londra a stabilit că mandatele în baza cărora poliția a percheziționat două proprietăți ale lui Andrew Mountbatten-Windsor, fostul duce de York, au fost ilegale. Ancheta penală privind presupusa transmitere de informații confidențiale către Jeffrey Epstein continuă, însă instanța urmează să decidă dacă autoritățile pot păstra probele ridicate în timpul descinderilor. 

Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor a contestat în instanță legalitatea mandatelor de percheziție emise în februarie, după ce polițiștii au descins la reședința sa de pe domeniul Sandringham și la fosta sa locuință din Windsor, Royal Lodge.

La audierea desfășurată joi, 8 octombrie, la Curțile Regale de Justiție din Londra, judecătorul Hilliard a confirmat că fostul prinț și Poliția din Thames Valley au ajuns la un acord potrivit căruia mandatele au fost emise în mod ilegal.

Magistratul a subliniat că anularea acestora nu înseamnă că ancheta trebuie închisă sau că întreaga investigație a fost ilegală, potrivit presei britanice.

Poliția vrea să păstreze documentele și dispozitivele electronice

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și dispozitive electronice. Acum, autoritățile încearcă să obțină permisiunea instanței de a păstra materialele și de a le folosi în cadrul anchetei, în pofida neregulilor constatate în procedura de emitere a mandatelor.

„Procedurile judiciare sunt în desfășurare pentru a se stabili cum vor fi gestionate materialele confiscate în timpul perchezițiilor și dacă le putem păstra în mod legal pentru a le folosi în sprijinul anchetei noastre aflate în curs”, a transmis Poliția din Thames Valley.

Andrew Mountbatten-Windsor se opune solicitării poliției. O nouă audiere, care se va desfășura în ședință nepublică, este programată pentru 2027.

Potrivit judecătorului, eroarea a apărut deoarece mandatele au fost autorizate în baza unor prevederi legale care nu țineau cont în mod corespunzător de posibilitatea ca polițiștii să găsească materiale protejate de privilegiul juridic sau documente confidențiale obținute în exercitarea unei funcții publice.

Fostul prinț este anchetat pentru presupusa transmitere de informații către Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în februarie 2026, în ziua în care a împlinit 66 de ani, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Ancheta vizează acuzații potrivit cărora ar fi transmis informații sensibile către Jeffrey Epstein în perioada 2001–2011, când ocupa funcția de reprezentant comercial al Regatului Unit.

Fostul prinț a fost audiat de poliție, după care a fost eliberat, fără ca investigația să fie închisă. El neagă că ar fi comis vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein.

Cazul a provocat noi controverse în familia regală britanică, după dezvăluirile privind relația sa cu finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Andrew a fost deposedat de titlurile regale de către fratele său, regele Charles al III-lea.

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